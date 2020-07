Po porážce v Sokolově nebyl fotbalový Varnsdorf v jednoduché situaci. Spadl právě za Baník na patnácté místo a moc dobře věděl, že záchranu nemá ve svých rukou.

Ovšem za týden je všechno jinak. Svěřenci Davida Oulehly díky skvělému začátku udolali Vítkovice a dvě kola před koncem jsou zpět před Sokolovem. S dvoubodovým náskokem.

Pondělní duel rozhodlo prvních devět minut. Domácí totiž dvakrát udeřili a po trefách Schöna, který se prosadil zblízka po akci Bredy a hlavičkujícího Ondráčka vedli 2:0. „Do utkání jsme šli z nižšího bloku. Chtěli jsme se více soustředit na obranu a mít rychlý přechod do útoku. První dvě situace nám vyšly, kluci je sehráli kvalitně. Z Vítkovic jsme měli respekt, v posledních zápasech hrály velmi dobře. První dva góly nás uklidnily,“ přemítal varnsdorfský kouč David Oulehla.

Hosté se po dlouhé cestě nestihli ani rozkoukat a jejich záchranářské naděje dostaly dvě těžké rány. „Varnsdorf hrál dobře, byla z něj cítit obrovská chuť a energie. My se připravovali na jejich krajní beky, chtěli jsme eliminovat Kouřila. Jenže to se nepovedlo. Možná za to může ta dlouhá cesta autobusem, na takový zápas je asi potřeba jet o den dřív,“ kroutil hlavou vítkovický kouč Ondřej Smetana.

Hosté mohli přidat kontaktní gól. Nejprve se zlobili na pomezního, pak jejich velkou šanci zmařil připravený Samoel.

Když si v 68. minutě naskočil na dobrý centr Barace Breda a potřetí překonal Květoně, bylo rozhodnuto. „My jsme mohli třetí branku přidat daleko dříve. Ale i tak jsme to nakonec dohráli v klidu. Ještě jednou bych chtěl ocenit hru soupeře, tři body jsou pro nás samozřejmě velmi důležité,“ pochvaloval si Oulehla.

Varnsdorf tak slavil první domácí vítězství od listopadu 2019 a poslal tím Vítkovice do třetí ligy. Sám oživil naděje na záchranu. Do konce soutěže chybí dvě kola. Varnsdorf jede v sobotu na Duklu, v úterý pak zakončí sezónu doma proti Líšni. „Kluci nechali na hřišti všechno a ukázali, že se rvou za Varnsdorf. Zbývají dvě kola a já věřím, že tu záchranu urveme,“ uzavřel vše David Oulehla.