„Tohle nám dovoluje současná situace. Nižší soutěže se nehrají, první liga už rozjela svou jarní část. Nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny kouč Varnsdorfu Pavel Drsek.

Máte za sebou tři přípravné zápasy, které jste sehráli v rámci zimního turnaje Tipsport liga. Jaké byly?

Ten první byl takový seznamovací, s klukama jsme se hlavně poznávali. Nespokojený jsem byl s proměňováním šancí v prvních dvou zápasech. Ta úspěšnost v koncovce by měla být prostě lepší. Kluci pracují dobře. To je hezké, ale hraje se na góly. Spokojený jsem s tím, jak hráči v utkáních makali. To bylo dobré.

Vy zkoušíte na hřišti různé varianty rozestavení. Jak vám to zatím vychází?

V prvním zápase jsme hráli klasicky na čtyři obránce. Pak jsme to stáhli na tři beky. Samozřejmě je to pro tým trochu jiný styl. Od toho to musíme v přípravě vyzkoušet a nacvičit. Bohužel těch přáteláků nemůžeme sehrát tolik, jako v minulých letech. Musíme to zkusit dopilovat na trénincích. Může to být dobré ve chvílích, když budou všichni makat na sto procent.

Poslední přípravu jste sehráli 23. ledna proti Ústí. Další přátelák pak hrajete až 20. února. To je dlouhá doba…

Na celém světě je prostě situace taková, jaká je. Nižší soutěže stojí, tam si soupeře nevyberete. První liga už jarní část rozehrála. Musíme to vše vypilovat na tréninku. Samozřejmě zápas je něco jiného než trénink, je tam určitá dávka stresu. Je to větší praxe.

Teď tedy budete měsíc jenom trénovat. Nemáte pro hráče nějaké zpestření?

Minulý týden jsme měli silovější přípravu. Je potřeba, aby kluci nabrali sílu, hmotu. Ale nejde o to, aby měli najednou o pět kilo víc. Ale třeba třetího brankáře, kterého tu mám, snad trpí podvýživou (smích). Samozřejmě budeme dělat hodně věcí s míčem, ale ta silová příprava je pro nás hodně důležitá.

Máte k dispozici kompletní kádr?

Nemám. Od prvního zápasu s Chrudimí je zraněný Pajkrt, z tréninku odkulhal Šimon, který si v posledním utkání proti Ústí udělal svalové zranění. A dlouhodobě je na marodce Breda. Pak tu máme drobná zranění. Martin Kouřil měl zánět na palci u nohy, tak proti Ústí nehrál. Otazníky sebou také přináší covid. Trochu bojujeme s testy, několik hráčů muselo na retesty. Kvůli tomu mi pak pět hráčů chybělo.

Tahle situace je pro trenéry hodně složitá. Připravujete se na zápas, máte v hlavě taktiku, rozestavení. A pak bum, přijdou pozitivní testy a hráči jdou do karantény.

Je to určitě složité. Já to zažil v Teplicích. Nejhorší je, když člověk dělá taktickou přípravu, taktický trénink a druhý den se dozví, že nemůže některé hráče použít. To je katastrofa. Hráči nejsou slepí a pravděpodobně tuší, kdo bude a nebude hrát. A den před zápasem se vám to změní a všechny plány jsou na nic.

Bude se nějak zasahovat do aktuálního složení varnsdorfského kádru?

Jelikož se nižší soutěže nehrají, tak na odchodu nikdo není. Myslím si, že se nebude nic měnit. Kádr asi zůstane takový, jaký aktuálně je. Nemáme ho špatný. Alespoň doufám (smích).

Vy přespáváte v bytě přímo v areálu na stadionu. Jak jste si zvykl na Varnsdorf?

Máme dvoufázové tréninky, takže volného času tolik nemám. Jsem sportovní typ, takže jsem v pohodě. Že bych tady nějak cestoval? To určitě ne. Hodně nám tady nasněžilo. Na to jsem byl zvyklý v Jablonci. Tam jsem měl byt ve městě, tady je hned na stadionu. Pokud mám volný čas, trávím ho hlavně v kanceláři.