Jarní část zahájí Severočeši v neděli 6. března, když od 13 hodin hrají v Praze proti aktuálně druhé Spartě B. Na podzim Varnsdorf porazil tým z Letné 3:1. Dvakrát se tehdy trefil Dordič, jednu branku přidal Lauko.

Jak byste hodnotil zimní přípravu, kterou jste odstartovali na začátku ledna?

Byla hlavně hrozně dlouhá, pro druholigového týmy je to vždy složité. Jsme moc rádi, že už se blíží mistrovské zápasy. Vemte si, že jsme devět týdnů trénovali. Musíme to ale brát jako fakt. První přátelské zápasy nám nevyšly. Počítali jsme, že se do toho budeme postupně dostávat. Naše výkony se zvedali. Jsem moc rád, že jsme mohli odehrát zápas proti Bohemce. ten nám nastavil zrcadlo. Proti třetiligovým soupeřům jsme to zvládli výsledkově. Bohemka nás prověřila směrem do defenzivy.

Právě proti celkům z nižších soutěžích jste si s chutí zastříleli. Sebevědomí v útoku musí být na místě, ne?

To je pravda, na to bychom si neměli stěžovat. Určitě to bylo lepší, než v minulé přípravě. Jsme už na sebe více zvyklý, jsme spolu rok, víme, co chceme hrát. Doufám, že to ukážeme v prvním zápase proti Spartě.

Jistě vás potěšil fakt, že podzimní kádr vám zůstal prakticky pohromadě, ne?

Jsem rád, že nikdo z klíčových hráčů neodešel. Na druhou stranu jsem se trochu divil, že nikdo nešel někam na zkoušku.

Takže žádné nabídky na hráče jste neregistrovali?

Je pravda, že nějaké oťukávání tam bylo. K ničemu vážnému ale nedošlo. Všichni hráči zůstali. Novými tvářemi jsou Radosta z Teplic a Bína z Liberce.

A co vy? Nepřiletěla nějak zajímavá nabídka?

(úsměv). Ne, žádnou nabídku jsem neměl.

V neděli vás čeká Sparta B, aktuálně druhý tým tabulky. Na startu jara šťavnaté sousto.

Bude to zajímavé utkání, už na podzim to bylo zajímavé. Řadil bych to mezi naše tři nejlepší zápasy. Bylo to rychlé, technické. Otázkou je, zda nebudou mít posilyz A týmu. Ale Sparta hraje v neděli derby, takže uvidíme, jak proti nám nastoupí. My bychom se rádi prezentovali fotbalem, který jsme předváděli na podzim.

O základní sestavě už máte jasno?Jsou tam malé otazníčky, ale jinak máme jasno. Řešíme drobnosti. Může do toho promluvit aktuální soupeř, momentální forma. Řešíme jednoho, dva hráče.

Vy do jarní části jdete prakticky bez zraněných hráčů. Další pozitivum, viďte?

Je to tak, pořád platí, že máme prázdnou marodku. Během zimní přípravy jsme měli období, kdy kluci měli covid nebo byli v karanténě. Pak měl třeba Žák naštíplý malíček. Při každém kroku ho to pak bolelo. Tomu se prostě nevyhnete. Já jsem rád, že zdraví drží starším hráčům, to je hodně důležité. Během února se to všechno ustálilo.

Na podzim jste získali 25 bodů, do jarní části můžete vstoupit přeci jen v pozici, kdy nejste pod tlakem. Vnímáte to podobně?

Samozřejmě se nám může hrát lépe, když máme v zádech tolik bodů. Ale rozhodně nemůžeme usnout na vavřínech a myslet si, že to všechno půjde samo. Chceme se prezentovat přesně takovým fotbalem, který jsme předváděli na podzim. Pokud se nám bude dařit a body nám budou přibývat, tak budeme ještě více sebevědomější.