Fotbalisté Varnsdorfu vstoupili do letošních druholigových vod velmi dobře. Po porážce v Jihlavě dokázali dvakrát využít domácího prostředí, když porazili Žižkov a také Spartu B.

Pavel Drsek, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pavel Drsek, trenér Varnsdorfu, si skalpu rezervy týmu z Letné (3:1) hodně považoval. „Věděli jsme, že má Sparta kvalitní kluky, to se potvrdilo. Někteří naši hráči nastoupili s respektem. Když jsme získali míč, tak přišla zbytečná ztráta. Když jsme ho měli pod kontrolou, tak byla Sparta hrozně rychlá v přepínání do defenzivy. Dvacet minut jsme si na to zvykali, pak se to zlepšilo,“ konstatoval Drsek.