„Rád bych se v bráně udržel co nejdéle. Trenér řekl, že začnu. Byl jsem trošku nervózní, nechtěl jsem udělat chybu. Vím, že je to teď jen na mně,” vykládal místní patriot po děkovačce s fanoušky. „Byli výborní, vytvořili parádní atmosféru. Na úvod ligy jich přišlo hodně, takhle kdyby to bylo celou sezonu… Mně osobně lidi moc pomáhají,” tvrdil s úsměvem.

V minulosti se mu prý hlavou honila i během utkání hudba, prim hrála skupina Rammstein. „Teď se snažím co nejvíc soustředit, už ji v hlavě nemám. Ale třeba když jedeme na zápasy, tak v autobuse mě to hodně vybičuje. Mám při cestách za soupeři radši odpočinek, soustředění na zápas, spánek, hudbu v uších. Čtení mi nepomáhá.”

A že těch cest bude! V novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si totiž Varnsdorf štreky za soupeři užije dosyta, nejbližší sokové sídlí v Praze. „Ústí odpadlo, tak je tam spíš Morava, prostě dálky. Doplácíme na to, že jsme tady ve výběžku, vše je daleko. Ale máme pohodlný autobus, tak se to dá,” usmíval se při zmínce na to, co tým kouče Miroslava Holeňáka čeká.

Ve druhém kole se Severočeši vypraví do Brna, kde se utkají s Líšní. Po tříbodovém zisku by rádi přidali další „korunky do kasičky”. „Určitě chceme uspět. Proti Opavě se nám vyplatila naše aktivní hra, tak chceme hrát pořád. A musím poděkovat obraně, ta hrála taky parádně; začali jsme opravdu dobře, přenesli jsme si dobrou formu z přípravy, to bývá často zrádné. Teď v tom chceme pokračovat.”

Vaňák ví, že odchovanci to mají vždy těžké, zvlášť pak brankáři. „Je to tak. Před třemi roky jsem chytal druhou ligu poprvé, pak už jen jedenáct zápasů. Začínal jsem se zkušeným Mírou Samuelem, z Jablonce poté přišel Adam Richter, opravdu kvalitní gólman. Sice jsem moc nechytal, ale mohl jsem se hodně naučit.”

V klubu, který působí rodinným dojmem, je odmalička. Může tak říct, co se za tu dobu změnilo. „Víte, máme skromné podmínky. Za poslední dobu se to ale hodně zvedlo. Hlavně jsme tu dobrá parta, všichni nám v klubu přejí. Varnsdorf je ale malé město, tak si musíme dávat pozor při oslavování, abychom to nepřehnali. Anebo když se nedaří, tak se začne různě pomlouvat, i když se nic nepřežene, znáte to.”