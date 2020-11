Pavlo Rudnytskyy je nejzkušenějším hráčem fotbalového Varnsdorfu. V poslední době nastupuje pravidelně v základní sestavě, na ruce nosí kapitánskou pásku. V utkání proti Táborsku ale začal na lavičce, přesto se stal hrdinou.

Pavlo Rudnytskyy (vpravo) rozhodl o výhře Varnsdorfu na půdě Táborska. | Foto: DENÍK/Atilla Racek

Jako střídající hráč v nastaveném čase vstřelil vítěznou branku týmu z Kotliny a zajistil tak výhru 2:1. Severočeši v této sezóně vyhráli podruhé, naposledy to bylo před třemi měsíci. „Byl to vyrovnaný zápas, spíše bojovný. Dostali jsme hloupou branku ze standardní situace. Naštěstí se nám to podařilo otočit. Odvážíme si tři důležité body, které pro nás mají velkou cenu,“ má jasno rodák z Ukrajiny.