Na programu je poslední kolo a Varnsdorf je na patnáctém místě. Na čtrnáctý Sokolov ztrácí bod. Je jasné, že týmu z Kotliny tak v úterý nestačí ani vítězství nad Líšní. Pokud Sokolov uspěje v Hradci Králové potopí se varnsdorfská bárka do třetiligových vod. V případě, že Votroci doma Baník porazí, stačí Varnsdorfu ukopat remízu. Oba týmy by pak měly stejně bodů, Varnsdorf má ale se Sokolovem lepší vzájemné zápasy.

„Všichni moc dobře víme, co je ve hře. Připravujeme se na poslední zápas, abychom urvali tři body. Chceme to za každou cenu zachránit pro sebe, pro lidi co chodí na fotbal a prostě pro celý Varnsdorf. Soustředíme se jen na to, abychom vyhráli. Pak nám nezbývá nic jiného, než doufat, ze Sokolov nevyhraje v Hradci. Dokud existuje naděje, budeme bojovat,“ burcuje celou kabinu záložník a kapitán Varnsdorfu Ondřej Bláha.

Ten převzal kapitánkou pásku po Pavlo Rudnytskyym, který se zranil a sezóna pro něj předčasně skončila. „Nevnímam, jestli jsem kapitán já, nebo někdo jiný, když je Rudňa zraněný. Štve mě, že nám nemůže pomoct a že nemůže hrát tak důležitý zapas, když je ve Varnsdorfu tak dlouho.A le je s námi alespoň neustále v kabině. Vážím si toho, že jsem po něm na řadě," dodal Bláha.

Drobnou „výhodou“ by mohl být fakt, že Líšeň je aktuálně osmá a defacto jí už o nic nejde. Ovšem v posledním kole předvedla velmi dobrý výkon, když doma přejela Třinec vysoko 6:2. Všechny zápasy posledního kola druhé liga začínají shodně v úterý od 18 hodin.