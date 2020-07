Boj o post jedničky by měl ale vypuknout mezi duem Vaňák – Richter. „Jestli budu brankářskou jedničkou? To vše ukáže čas a příprava,“ má jasno Martin Vaňák, který je varnsdorfským odchovancem.

Martine, po sezóně odešel zkušený Miroslav Samoel, naopak přišel mladý Adam Richter, navíc je tam ještě dorostenec Tomáš Hladík. To kolem sebe máte své vrstevníky.

Je to určitě něco jiného, než mít kolem sebe zkušenější borce, kterými byli jak Míra Samoel, tak Radek Porcal. Na druhou stranu se teď můžeme učit jeden od druhého. Takže tohle mi opravdu nevadí.

Z týmu také odešel trenér brankářů Libor Macháček. Hádám, že vám předal opravdu hodně zkušeností, je to tak?

Rozhodně ano! Pan trenér Macháček a Míra mi neuvěřitelně pomáhali. Jak na hřišti, tak mimo něj. Právě oni mají zásluhu na tom, kde jsem a kam jsem se během naší spolupráce posunul. Samozřejmě nesmím zapomenout na Radka Porcala, který mi taky hodně pomohl.

A právě Radek Porcal by se měl podle našich informací stát trenérem brankářů ve Varnsdorfu. Pro vás asi dobrá zpráva, ne?

Určitě. Doufám, že to vyjde a na post trenéra brankářů přijde právě Radek. Klub moc dobře zná a může přinést nové věci do tréninků, které načerpal za svou kariéru. Výhoda je, že znám Radka samozřejmě hodně dlouho a těším se na případnou spolupráci.

Pojďme ještě k poslední sezóně, kdy jste odchytal čtyři druholigové zápasy. Překvapením bylo, že jste chytal poslední a hodně důležitý zápas proti Líšni. Nebyl jste nervózní?

Nebudu lhát, byl jsem nervózní. Ale jenom v kabině před zápasem. Na hřišti jsem to nevnímal a nakonec to všechno dobře dopadlo.

Máte pravdu, zápas skončil 0:0, bod vám stačil k záchraně, vy jste vychytal čisté konto. Jak těžký to byl zápas?

Zápas to byl náročný na psychiku, moc zákroků jsem neměl, takže bylo potřeba udržet koncentraci celý zápas a hlavně řídit obranu. Ve druhém poločase tam byla těžší střela, kterou jsem dokázal zneškodnit a ještě vyrazit do prostoru, kde se nikdo zrovna nepohyboval. Ale od toho tam jsem, abych něco chytil. Takže jsem rád, že se to povedlo.

Byl čas na oslavu záchrany?

Ano, tohle se neděje každý den, takže jsme to trochu oslavili.

Letní pauza byla opravdu hodně krátká. Jak jste jí strávil?

Je pravda, že to volno bylo hodně krátké. Byl jsem, jako každý rok na Moravě, kde mám velkou část rodiny. Vždy si tam pořádně odpočinu a každoročně se připravuji na novou sezónu.

Přípravu jste zahájili v pondělí 27. července. Jaké jsou první tréninky?

První tréninky jsou zaměřené na nabírání kondice herní formou. To je vždycky lepší, než abychom běhali bez míče.