„Nevím, co vám na to mám říct. Je to celé zmatené. Těžké se k tomu vůbec vyjadřovat. Chodili jsme normálně na testy, vše vyšlo negativně. Pak nechápu, proč se fotbaly nemůžou hrát,“ kroutil hlavou sportovní ředitel FK Varnsdorfu Vlastimil Gabriel.

Tým ze severu Čech má sice reprezentační pauzu, další utkání měl sehrát 18. října proti Vlašimi. To se ale hrát nebude. „Tohle musí vysvětlit někdo nahoře, zespoda to vidíme jinak. Chodíme na testy, hrajeme bez diváků. Tak proč se to zastavilo…,“ pokrčil rameny.

Varnsdorf chodí na pravidelné testy každý měsíc. „Jedno testování nás stojí padesát tisíc. Byli jsme dvakrát, teď jsme měli jít potřetí. Tudíž tři testování jsou dohromady za sto padesát tisíc. Pokud to pak bude pokračovat, bude to samozřejmě víc. Navíc se hraje bez lidí, chybí peníze za vstupné. Sponzoři? Na to nechci vůbec myslet,“ podotkl.

Tým, které vede kouč David Oulehla, by ale mohl alespoň trénovat. Venkovní sportovní aktivity mohou probíhat do dvaceti osob. „Davidovi jsem říkal, ať ještě v pátek trénují. V pondělí dáme klukům volno. Budeme mít dopoledne poradu, tam vstřebám dosažitelné informace. Pak se rozhodneme, co dál. Ani nevíme, zda by mohli použít šatnu,“ prozradil.

Šéf varnsdorfského fotbalu věří, že pokud na vládu zatlačí tuzemské fotbalové orgány a kluby, soutěže se přerušovat nebudou. „Fotbal by se měl hrát. Dřívější nařízení bylo, že tam může být 130 lidí. Z toho bude 80 otestovaných. Pak tam bude několik podavačů míčů, novináři, záchranná služba, hasiči. Všichni venku a daleko od sebe. Tak pak nevím, kde je problém,“ zdůraznil.

O nadcházejícím víkendu sice A tým Varnsdorfu nehraje, mládežnické soutěže ale ještě pokračují. Jenže i tam je problém. „Tak třeba jedni naši kluci mají hrát v Praze ve Strašnicích. Ale nemůžou prý do šatny. Má pršet, přece nenechám desetileté kluky běhat po hřišti a pak je mokré a zablácené nenecháme umýt a převléknout? To nedává smysl,“ konstatoval.

Pokud by se ale opatření, které vydal ministr zdravotnictví Roman Prymula, nezměnila, těžko říct, jak by se pak celá sezóna dohrávala. „Pokud to tak zůstane, nevěřím, že to bude jenom 14 dní. Podle mě to bude déle. Těžko si pak představit, jak to bude dál,“ dodal na závěr Vlastimil Gabriel.