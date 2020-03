Fotbalisty Varnsdorfu čeká náročné druholigové jaro, svěřenci Davida Oulehly budou bojovat o záchranu. Začínajív sobotu 7. března na půdě nováčka z Chrudimi. „Jsem rád, že tým zůstal pohromadě. Cítím, že kluci se posunuli dál,“ pevně věří varnsdorfský kouč.

Máte před sebou poslední týden zimní přípravy. Jaká byla?

Zimní příprava je pro nás čas, kde se věnujeme celkovému rozvoji hráče a mužstva. Individuální rozvoj jednotlivce, tedy aby hráč svou výkonnost posouval dále a byl lepší. U typových věcí jsme pracovali na určitých herních fázích. Je potřeba, aby byl herní projev kompaktní. Všichni hráči absolvovali většinu přípravy bez zranění, to je pro nás důležité. Všechno ukáže až jarní část sezóny.

Sehráli jste celkem 13 přípravných zápasů. Slušná porce.

Ať chcete nebo ne, můžete v tréninku simulovat zápas, jak chcete. Ale nikdy nedosáhneme stavu, který je právě ten zápasový. Tam jsou faktory, které těžko nasimulujete. Zápas je pořad zápas. Tam člověk vidí nejvíc a nejvíc se posune. Pokud se to všechno rozloží to týdenního cyklu, není to problém. Nemáme zraněné, myslím ze hráči budou připraveni dobře. To mužů zaručit. Ale to neznamená, že budou přicházet dobré výsledky. Ten nemůže garantovat nikdo.

Přes zimní pauzu se vám „nerozpadla“ základní sestava, jako v létě. To vás určitě potěšilo.

Jsem rád, že tým zůstal pohromadě. Když porovnám letní přípravu a tu zimní, tak ze zimní mám před startem daleko lepší pocity. Cítím, že tým je dal. Příchod Kouřila, je pro nás velmi dobrý.

Máte nějaké hráče mimo hru díky zranění?

Momentálně je mimo Breda. Uvidíme, na jak dlouho to bude. Zraněný je i Samoel.

Máte jasno o tom, jak bude vypadat základní sestava?

Řešíme ještě dva posty. Uvidíme, co nám ukáže poslední týden.

Vy jste na závěr přípravy vyhrávali. To může být pro hráče dobrou psychickou podporou.

V dospělém fotbale jde vždy o výsledek a všichni chtějí pořád vyhrávat. Když se výsledkově nedaří v přípravě, tak už jsou všichni pod tlakem. Ale já to neřeším, chci vyhrávat, ale vím, že tam všichni mají hráče ze širšího kádru, všichni se je snaží posunout dal, nikdo nehraje ze základní sestavou, tak to prostě nefunguje. Někdo má použitelných dvacet hráčů, někdo dvanáct. Takže to všechno klame. Důležité budou výsledky v lize. Tam se vše ukáže.

Jaro začínáte v Chrudimi, pak ale přijdou těžší soupeři – Hradec, Jihlava, Žižkov a Ústí nad Labem. Kolik bodů byste z těchto zápasů chtěli vydolovat?

Los je extrémně těžký. My se budeme chystat na každý zápas postupně, chci mít charakterní kluky, co budou poctivě pracovat, nikdy se nevzdají a budou se rvát o každý bod za FK Varnsdorf a za sebe.Takoví hráči u mě budou nastupovat. Jestli to přinese body, ukáže až čas. Těžko tyto bodové prognózy dělat

Jaký fotbal vás může přivést k záchraně ve druhé lize?

Jak jsem již řekl, chci mít poctivé kluky, kteří budou agresivní, běhaví, ale i fotbaloví. Samozřejmě pro nás budou důležité body. Ale chceme, aby ten fotbal i nějak vypadal. Aby byl konstruktivní a pro lidi přijatelný. Přál bych si, aby nám přišli pomoct i diváci, protože to budeme potřebovat. Máme mladý tým a ten cítí, když má podporu.

0:3! Generálka se nepovedla

Kolotoč přípravných zápasu zakončil Varnsdorf nečekanou porážkou 0:3 od Záp. „Bylo to hodně silové utkání. Dvě branky jsme dostali z hranici šestnáctky po standardních situacích. Jedna branka byla zvlášť po velké hrubce. Nebylo to moc o fotbale, spíše se bojovalo. My jsme si toho vypracovali hodně málo, bylo tam hodně soubojů. A v tom jsme propadli. Soupeř byl efektivní a proto vyhrál,“ zhodnotil utkání trenér David Oulehla.

SK Zápy - FK Varnsdorf 3:0 (1:0)

Varnsdorf: Samoel (19. Vaňák) - Rudnytskyy, Lehoczki, Kouřil, Heppner - Bláha, Kubista - Barac (70. D. Novák), Kocourek (70. L. Novák), Zezula (46. Šimon) - Ondráček.