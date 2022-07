Letní příprava je minulostí. Jaká byla, je tým připraven?

Jsme připraveni dobře. Příprava se nám povedla možná až moc (směje se), ale to je samozřejmě dobře. Bavíme se teď výsledkově, protože jsme nečekali, že budeme mít až takhle dobré výsledky proti prvoligovým týmům. Věřím, že nám to dodá patřičné sebevědomí do samotné soutěže.

V neděli je na programu první mistrovské utkání, přijede Opava. Jak důležitý bude vstup do sezóny?

Jdeme do toho s tím, že je to důležitý zápas. Chceme přenést výsledky a píli z přípravy do mistrovských utkání. Hrajeme doma, před domácím publikem, samozřejmě chceme uspět a připsat si tři body. Na druhou stranu si uvědomujeme, že nás čeká Opava. Silný soupeř.

V týmu je řada nových hráčů, jak se je podařilo adaptovat do kádru?

Je tu asi čtyři, pět nových hráčů, kteří přišli a zapadli velmi dobře. Na zkoušku jich tu bylo více, také si nevedli špatně, nejradši bych si je nechal, ale kádr bohužel není nafukovací. Věřím, že jsme vybrali to nejlepší a kluci, kteří tu zůstali, prokázali kvalitu, že na druhou ligu mají. Šanci dostanou, tak snad ji využijí a potvrdí při samotném zápase.

Vás čeká premiéra v soutěžním zápasu na lavičce Varnsdorfu. Cítíte nervozitu?

Ani bych neřekl. Je to spíš ta zdravá nervozita, která tam musí být. Kdyby tam nebyla, je to špatně. Na zápas se těším. Doufám, že nás přijde podpořit hodně fanoušků.

Máte nějaký vítězný rituál?

Ano, mám. Petr Papoušek mi říkal, že kluci mají také nějaký. Pevně věřím, že ho poprvé poznám už v neděli.

Máte v hlavě už základní sestavu, nebo se budete rozmýšlet na poslední chvíli?

Základní sestavu mám v hlavě tak na 99 procent. Samozřejmě, může se na poslední chvíli něco změnit. Máme tam navíc jedno zranění.

V minulém ročníku skončil Varnsdorf na šestém místě. Jaké má ambice letos?

Podobnou otázku jsem dostal, když jsem nastoupil k týmu. Příprava potvrdila, že jsou tady šikovní hráči a kádr by mohl být silný. Ale to je samozřejmě potřeba potvrdit v lize. Chtěli bychom navázat na ten minulý ročník, umístění bylo velmi dobré. Chceme se tomu vyrovnat, dali jsme si s hráči takový „mini“ cíl, že bychom to chtěli ještě o trochu vylepšit. Dalším cílem je, abychom hráli hezký fotbal a některý z kluků se posunul do první ligy. To je zase můj osobní cíl, že bych chtěl někoho z hráčů dostat výš.

Všiml jsem si, že máte ortézu. Hádám, že se vám stalo něco s ramenem, ne?

Ano, máte pravdu. Byl jsem doma na půdě a bylo z toho vykloubené rameno. Petr Papoušek měl zase problémy s kolenem. Takže jsme to s humorem vzali tak, že zranění bereme na sebe a klukům v kabině se to vyhne (smích).