Jak hodnotíte přípravu? Výsledkově jsme ji měli trochu kolísavou, někdy ano, někdy ne, ale to je logické, jelikož jsme kolikrát tolik neřešili taktické věci, ale zejména ze začátku jsme to chtěli brát hodně z kondičního hlediska. V posledních zápasech už jsme se ale snažili přidávat víc a víc těch herních prvků, takže věřím, že jsme to načasovali dobře směrem k startu ligy.

Máte už představu o základní jedenáctce, kterou pošlete do prvního zápasu?

Ano… (smích)

A můžete jmenovat?

Představu samozřejmě mám, ale zatím si to nechám pro sebe, protože nechci napovídat soupeři (smích). Pořád ale trénujeme, takže může ještě někdo z kluků vylítnout a překvapit. V hlavě tedy základní sestavu mám, ale může se změnit.

OBRAZEM: Vilémov hořel v generálce jako papír. Skalice mu nasypala bůra

Během zimy odešel Matěj Radosta, to je asi velká ztráta, souhlasíte?

Jednoznačně, byl to náš takový miláček když to tak řeknu. Skvělý hráč do kabiny, všichni jsme ho měli rádi, navíc to byl náš možná nejlepší hráč na podzim, takže bude chybět lidsky i kvalitou. Ale samozřejmě mu všichni moc přejeme, že se dostal do první ligy, zasloužil si to. Navíc je to motivace pro ostatní kluky, aby se snažili a dostali se taky víš. To je vlastně i jeden z našich cílů, protože si myslím, že někteří tu na to předpoklady rozhodně mají, byť jim zatím krůček chybí. Během jara ho ale mohou udělat a Radostu následovat.

Na poslední chvíli jste ještě zkvalitnili útok Pavlem Osmančíkem…

Jsme rádi, že se nám tato možnost naskytla. Příbram je v situaci, v jaké je, Pavel sám projevil zájem u nás hrát, už dříve jsme mu to sami nabízeli, takže je fajn, že to konečně dopadlo a mohli jsme přivést další kvalitu do ofenzivy, kterou už v přípravě ukázal. Samozřejmě bychom si přáli, aby to potvrdil teď i v soutěži (úsměv).

FOTO: Varnsdorf rozstřílel Ústí! Domácí kouč pěnil, Holeňák krotil euforii

Těch hráčů jste ale přivedli víc…

Po odchodu Radosty jsme potřebovali někoho na levou stranu, takže tam je Petr Kurka z Pardubic, dál Láďa Dufek, který rozšířil ofenzivní řady, a ještě Josef Švanda, což je krajní hráč, kde jsme také potřebovali zvýšit konkurenci.

Podle šéfa klubu pana Gabriela byste prý neměli být slabší než na podzim…

Věřím, že ano, hrozně bych si to přál a dělám pro to všechno. Ale to všechno ukáže až samotná soutěž. Je potřeba si uvědomit, jaká kvalita nám odešla, Dominik Žák, Bojan Dordíč, Matěj Radosta, to jsou opravdu tři špičkoví fotbalisté, možná nejlepší hráči druhé ligy. Věřím ale hráčům, kteří přišli, všichni jsou to mladí a pracovití kluci, uvidíme, zda se to projeví hned, nebo až postupem času. Někdy je totiž v takovém případě potřeba i trpělivost, než se zapracují, je to ale jen na nich.

FOTO: Historický úspěch! Futsalisté Varnsdorfu si zahrají Final four

Držíte se v popředí tabulky. Nějaké postupové prémie máte od šéfa klubu vypsané?

(smích) Není tady někde schovaný? Ne, vážně, samozřejmě jsme se bavili i na toto téma, ale s úsměvem. Už před sezónou jsme si dali nějaké cíle, tím hlavním bylo samozřejmě udržet Varnsdorf ve 2. lize. Pak je vždy dobré si dávat postupné cíle, aby to nebylo buď nějak moc a nenaložili jsme si něco nesplnitelného, ale na druhou stranu aby to nebylo zase zbytečně málo. Já jsem si přál navázat na práci Pavla Drska, kterého jsem vždy chválil za práci, kterou ve Varnsdorfu odvedl. Chtěl jsem tedy hrát někde kolem 6. místa, což pořád platí, zatím se nám to daří. Ale za chvilku to může být úplně naopak. Pokud bychom však vystřelili nahoru, a samozřejmě pro to budeme dělat maximum, byl bych moc rád. Zahrát si třeba i baráž by bylo skvělé, tabulkově na to zatím máme, ale celá soutěž je hrozně vyrovnaná. Ale ano, máte pravdu, s úsměvem na tváři jsme se i na toto téma bavili (úsměv).