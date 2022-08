„Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli, že jsme si připsali tři body. Nám se od začátku moc nedařilo. Šlo vidět, že na nás byl Prostějov dobře připravený. Narušoval nám hru, kterou jsme chtěli hrát. Takže se nám dneska tolik nedařilo, ale zlomili jsme to tzv. vůlí a chtěním. Moc si toho cením. Říkal jsem to hned hráčům po zápase. Není umění vyhrát zápas, když se vám všechno daří. Vážíme si toho, že jsme to dneska zvládli. Byť jsme dali dvě branky z penalty, tak jsme tomu šli naproti a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Naopak hosté v Kotlině zklamali a mají první porážku v sezoně. „V krátkosti. Tahali jsme od začátku zápasu za kratší konec. Nedokázali jsme se vyrovnat ani s nasazením, vůlí soupeře, a ani fotbalově. Zápas jsme v podstatě nedokázali nijak ovlivnit. Navíc jsme udělali dvě chyby, dvě penalty. Jedna byla nastřelená ruka, ale minimálně ta druhá byla zbytečná. Dneska jsme si nezasloužili vyhrát a už jsem hráčům řekl, že si o tom musíme vážně promluvit. Protože jestli chceme hrát a chceme být úspěšní, tak některé základní věci v zápasu tam prostě musí být,“ zlobil se Pavel Šustr, prostějovský trenér.

Už ve středu čeká na Varnsdorf MOL Cup, od 17 hodin se představí v Brozanech. V sobotu ho pak od 16.30 čeká zápas na Julisce proti Dukle.