„Díky tomu, že Vlašim v posledním kole vyhrála nad Karvinou a nám se podařilo porazit Líšeň, jsme po podzimní části obsadili čtvrté místo. Nás to samozřejmě těší a vážíme si toho, protože si uvědomujeme, že to je docela úspěch,“ má jasno sympatický trenér.

Ten nezapomněl ocenit kvalitu a charakter svého týmu.

„Podepsala se pod tím pracovitost kluků. Je to o hráčích samozřejmě. Vždycky se říká, když je neúspěch, musí to vzít na sebe trenér. Když je úspěch, musí ho dát hráčům. Takže já ho dávám jednoznačně hráčům, je to jejich zásluha, že se nám takhle dařilo. Já jím za to děkuji. Před sezónou jsme si dali cíl. Chtěli jsme hrát takový fotbal, aby hráče i diváky bavil. A podařilo se to i díky tomu, jak jsme na sebe byli nároční. Máme i další cíle, ale ty zůstanou jenom mezi námi v kabině,“ pokračoval tajemně.

Holeňák při startu svého angažmá ve Varnsdorfu opakovaně děkoval Pavlu Drskovi, který vedl skromný tým z Kotliny právě před Holeňákem.

„Hned po prvním zápase s Opavou jsme si s Pavlem Drskem volali a řekl jsem mu, že je to ještě jeho vítězství. Těžil jsem z jeho předchozí práce s týmem, a říkám to od samotného začátku, co jsem nastoupil. Byla radost na jeho práci navázat, tým byl dobře poskládaný. Udělali jsme jen několik kosmetických úprav, přišlo pár nových hráčů a zapadlo to do sebe. Zdravé jádro týmu je spolu už poměrně dlouho, kluci drží při sobě a výsledky se dostavily,“ má jasno.

Varnsdorf by na jaře chtěl klepat na barážovou bránu. Holeňák ale podzimí euforii krotí.

„Dělali jsme si srandu, že ještě tak šest sedm bodů a budeme zachráněni (směje se). Mluvit teď o baráži je předčasné. Na jaře může být situaci úplně jiná. Pořád se opakuji, tabulka je neskutečně vyrovnaná a nikdo se nechce smířit s tím, že bude poslední. Týmy se neustále předhání. Nám se podařilo udržet na horních příčkách, ale opravdu za dva tři zápasy to může být jinak. V tomhle musíme být neustále nohama na zemi a nemít úplně přehnané očekávání. Samozřejmě bychom byli všichni rádi, proto to hrajeme (směje se). Když děláte nějaký sport, chcete v něm být nejlepší. Ale máme respekt a pokoru k soupeřům, kteří jsou opravdu kvalitní. Jak říkám, nemůžeme lítat v oblacích, ale jít krok po kroku,“ zachovává chladnou hlavu.

Kdo byl podle něj na podzim klíčovou osobností varnsdorfské kabiny?

„Hrajeme opravdu týmově a každý z hráčů tomu dává něco. Někdo je dobrý do defenzivy, jiný zase na brejky či v soubojích. Proto je potřeba vyzdvihnout týmový výkon. Z něho potom vyniknou ty individuality, které jdou vidět hlavně v ofenzivě. Tanko se rozehrál, Schön je kvalitní směrem dopředu, Radosta taktéž. Ti hráči, kteří skórují, jsou vidět více, ale nesmí se zapomínat na ty poctivé kluky. Takzvaný motor týmu je za mě Ondra Bláha, ale k němu bych dál připojil Rudnytského, Zbrožka, Ondráčka, Kouřila, opravdu bych musel vyjmenovat všechny,“ dodal na závěr.

TOMÁŠ SECKÝ