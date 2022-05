„Pan Gabriel (šéf Varnsdorfu) mě oslovil už v minulosti, ale to jsem nabídku ještě odmítl. Tentokrát už jsem kývl, jsem pět let asistent trenéra a myslím, že bych se měl trenérsky zase posunout dál. Hrozně se na novou výzvu těším,“ doplnil Holeňák, bývalý ligový obránce, který v elitní soutěži nasbíral neskutečných 404 startů a s Libercem v minulosti slavil i titul. Teď bude dohlížet na to, aby Varnsdorf navázal tam, kde skončil. Kádr dobře zná.

„Místní kádr dobře znám, mladé kluky jsem trénoval a rád pracuji s mladými a pomáhám jim dostat se fotbalově výš. Samozřejmě se těším i na spolupráci se zkušenějšími hráči. Ve Varnsdorfu je zajímavý tým a já se budu snažit navázat tam, kde Pavel Drsek skončil,“ uzavřel Holeňák.

Miroslav Holeňák (* 10. února 1976, Gottwaldov) je bývalý český fotbalista a fotbalový trenér. V roce 2002 nastoupil ve třech utkáních za českou reprezentaci. Ligovou kariéru začal v sezóně 1993/94 v FC Svit Zlín. Od roku 1996 působil v týmu FC Petra Drnovice, ze kterého v roce 2000 přestoupil do FC Slovan Liberec, se kterým v sezóně 2001/02 získal mistrovský titul. Od léta 2004 působil ve Slavii Praha, ze které 9. června 2006 odešel do rakouského klubu SV Mattersburg. Po roce se vrátil do FC Slovan Liberec, kde na konci ligového ročníku 2010/11 ukončil kariéru. V 1. české fotbalové lize odehrál 404 zápasů a vstřelil 21 gólů. V současnosti končí jako asistent trenéra ve Slovanu Liberec a přebírá druholigový Varnsdorf. Je ženatý, s manželkou Ivou (bývalá ligová házenkářka) má dvě děti. (zdroj: Wikipedie)