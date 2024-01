Fotbalisté Varnsdorfu zahájili ve středu 3. ledna přípravu na jarní část druhé nejvyšší soutěže. Severočeský tým vstoupí do tuhých bojů o záchranu bez velkých změn v hráčském kádru.

„Už jsem říkal po konci podzimu, tak nás nečekají velké hráčské změny. Do Teplic se vrátil Josef Švanda, v rámci spolupráce s Libercem proběhla výměna. Do Slovanu šel Kristián Michal, opačným směrem zase Tomáš Polyák. Na zkoušku tu ještě máme Matěj Vlka, kmenového hráče Mladé Boleslavi, který hrál naposledy třetí ligu v Přepeřích. Jednáme ještě o dvou jménech, ale zatím nebudu konkrétní. Posílit bychom chtěli, ale víme, co si můžeme dovolit a jaké máme možnosti. Trápí nás trochu kvantita. Na druhou stranu současnému týmu věříme, konec podzimu nám bodově vyšel a kluci prostě musí zabojovat, aby ve Varnsdorfu zachránili druhou ligu,“ řekl Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu, který přezimuje na čtrnáctém místě tabulky.

Zimní příprava bude probíhat standardně, bez velkých novinek.„Připravovat se budeme v domácím prostředí, máme hodně přípravných zápasů, ve kterých dostanou všichni hráči šanci, aby si zasloužili místo v sestavě. Hlavně budeme využívat domácí podmínky, takže naší umělou trávu, posilovnu, bazén a třeba i atletický ovál,“ usmál se.

Dobrý útok, prostupná obrana. Je tak jasné, na co se Varnsdorf musí zaměřit. „Největší problém máme v defenzivě, takže na ní se musíme zaměřit. Nesmí to ale ovlivnit naší útočnou činnost, která byla na podzim dobrá. Chceme předvádět atraktivní fotbal, který bude bavit diváky. Hlavní je ale záchrana druhé ligy,“ zdůraznil.

Druhá nejvyšší fotbalová soutěž je tabulkově nesmírně našlapaná, tým z Kotliny nečeká na jaře nic lehkého. „Podzim byl pro nás očistcem. Dlouho jsme byli poslední, ta šňůra bez výhry byla také dlouhá. Ale tak trochu jsme povstali z popela jako Fénix. Na ten konec podzimu chceme navázat. Bude to ale těžké, všichni budou chtít vyhrávat a všichni se budou chtít zachránit. Na to se musíme připravit,“ dodal Miroslav Holeňák.

Přípravné zápasy FK Varnsdorf:

Jablonec (10. ledna, 11.00 – UMT Varnsdorf)

Bischofswerda FV 08 (13. ledna, 11.00 - UMT Varnsdorf)

Zimní Tipsport liga v Mladé Boleslavi: Mladá Boleslav (17. ledna – 10.30), Teplice (20. ledna – 13.00), Chrudim (27. ledna – 13.00)

Liberec B (31. ledna – 11.00 – UMT Varnsdorf)

Velvary (10. února – 11.00, UMT Varnsdorf)

Ústí nad Labem (17. února – 11.00, UMT Varnsdorf)

Arsenal Česká Lípa (24. února – 11.00, hřiště Česká Lípa)