„Chceme navázat na to, co tady Pavel nastavil. A ještě bychom to chtěli trochu vylepšit,“ usmál se bývalý ligový obránce, který má ve své sbírce první, druhé ale i třetí místo v nejvyšší fotbalové soutěži.

Máte za sebou první trénink ve Varnsdorfu. Jaký byl?

Samozřejmě první trénink a první dny budou hektické. Seznamujete s hráči, přišli noví kluci. Je to trochu hektika. Jinak to splnilo očekávání, věděl jsem, že to tak bude. Věřím, že se postupně zajedeme, zklidníme se a budeme se zlepšovat. První dojmy jsou ale dobré.

Vám zůstal pohromadě skoro celý kádr, který končil minulou sezonu. To je dobře, ne?

Určitě! Já samozřejmě většinu kluků znám, tady není žádný problém. Všechno proběhlo v pořádku.

Prozradíte, jak bude vypadat kostra letní přípravy?

Čeká nás řada přátelských zápasů. Příští středu máme Teplice, v sobotu pak Hradec Králové. Další středu Žižkov, další víkend Jablonec. Čeká nás také Mladá Boleslav nebo Liberec B. Jsou to kvalitní přípravy proti těžkým soupeřům. Věřím, že budeme pořádně prověřeni.

PODÍVEJTE SE: Varnsdorf zahájil přípravu. S trenérem Holeňákem a bez jedničky

Jakým herním stylem by se měl podle vás Varnsdorf prezentovat?

Vyhovuje mi, že se Varnsdorf snaží hrát fotbal po zemi. Rádi bychom navázali na fotbal, který tady praktikoval Pavel Drsek. Ten tady odvedl opravdu kus výborné práce. Ještě bychom to chtěli trochu vylepšit. Rádi bychom, aby se náš fotbal líbil fanouškům. Možná to tak v současnosti nevypadá, ale fotbal se stále hraje pro fanoušky. I když u nás jich nechodí tolik, jako v Anglii nebo Německu. My ale chceme oslovit každého diváka. Líbilo by se mi, kdybychom dávali hodně branek. Uvidíme.

Jak na vás zapůsobil klub jako takový? Oproti Liberci je to určitě změna…

Jasně, je to něco jiného, než v Liberci. Rozdíly tam jsou. Ale mě to nevadí. Jsem si vědom toho, co čeho jdu. Pro mě jsou důležité lidské vztahy. O tom to je. Pokud budete mít dobré vztahy a podmínky, bude se vám dobře pracovat. Je potřeba vytvořit dobrou partu, mít dobré vztahy. Pak není problém nikde. Klub na mě působ rodinně, Kotlina je moc krásný stadion.

Prozradíte, kde by bylo potřeba kádr posílit?

No, nechci to úplně prozradit a odhalovat naše slabiny. Ale asi není tajemstvím, když řeknu, že by se nám hodil kvalitní útočník. Z 95 procent zůstal pohromadě, odešel například brankář Richter. Jinak to jsou kosmetické úpravy. Každá sezona je jiná. Rádi bychom navázali na to šesté místo. Budeme se snažit, abychom ještě vylepšili náš herní styl.