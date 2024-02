Jasná budoucnost je tak spojená s příchodem investora. Co město Varnsdorf? „Více peněz dávat nebude, všechno má souvislost. Naše město má také menší podporu, je na něj větší tlak, i z ostatních sportů. Cyklisti jdou do profesionalismu, všichni by potřebovali peníze, já to respektuji a chápu. Je to prostě těžké,“ zakroutil hlavou.

Výdaje ale stoupají nahoru, sehnat peníze je těžší a těžší. „Je složité pracovat v podmínkách, jaké sport má. Stát na to prostě kašle. Politika vidíte akorát tehdy, když je nějaký úspěch. To se jde vyfotit. Já chápu veškeré výdaje státu. Ale sport byl přece vždycky základ. Teď je to strašně omezené. Vím, že se teď povedlo prodat určitá vysílací práva, nějaký přínos tam bude, otázkou je, kolik to přinese,“ pokrčil rameny.

Přitom před rokem už ředitel FK Varnsdorf podepsal smlouvu s jiným africkým investorem. Peníze ale nepřišly, smlouva zůstala v držení klubového šéfa. „Smlouvu nedám z ruky, dokud nedorazí peníze. Všichni si ale myslí, že to je hrozně jednoduché. Jako že se udělá valná hromada, tam jim předáme klub a tím to hasne. Ale kdo to tedy povede? Bude tady trénovat cizinec? Jak to bude s kádrem? Není to vůbec tak lehké,“ vysvětlil.

„Je to pořád dokola. Stále slyším, že přiletí nějaký investor ze zahraničí, někde z Afriky, ale nic se neděje. Už šestkrát měl někdo dorazit,“ smutně hlesl letos 77letý Gabriel. Na startu zimní přípravy se tak trochu spekulovalo, že by Varnsdorf mohl mít potíže finančně utáhnout jarní část sezony. „No, myslím si, že jarní část zvládneme. Další sezona? Těžko říct, situace se mění každým dnem,“ poznamenal.

Vlastimil Gabriel, který je majitelem, ředitelem a předsedou představenstva druholigového FK Varnsdorf, marně vyhlíží investora, který by do skromného klubu na severu Čech napumpoval tolik potřebnou finanční pomoc.

Další vrásky na čele Gabrielovi přidělávají jiné dvě záležitosti. Od sezony 2024/2025 je povinností druholigových klubů mít umělé osvětlení, od ročníku 2027/2028 i vyhřívání hrací plochy. „Městu už jsme předložili téma osvětlení. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří. Je tam možnost ročního odkladu. My máme problém, že nám chybí zdroj, musel by se vymyslet nějaký náhradní. Sám jsem zvědavý, jestli je to vůbec reálné,“ podotkl.

Varnsdorfský fotbalový srdcař moc dobře ví, že drtivá většina druholigových klubů si osvětlení a vyhřívání vlastně nemůže dovolit. „Když se to domlouvalo, tak se přece mělo jednat s Národní sportovního agenturou a nebo samotným státem. Jestli je třeba někdo ochoten přispět. Vlašim třeba postavila osvětlení, na jaře bychom tam už měli hrát pod světly. Kdo má silného sponzora, zvládne to. Kdo ne, bude mít problém. Tak to je,“ má jasno.

Tým z Kotliny zažil velmi špatný podzim. Dlouho byl přikován na dně tabulky, jedenáct zápasů nevyhrál. V závěru roku ale chytil dech a díky menší sérii bez porážky se vyšplhal na čtrnácté místo druhé nejvyšší soutěže. Na jaře ho ale čeká těžký boj o záchranu. „Před sezonou nám odešlo snad dvanáct lidí, někdo to musí být znát. Cílem je udržení druhé ligy. Tým se přes zimu moc nezměnil, odešel jeden, dva hráči. Na druhou stranu jsme jich moc nepřivedli. Samozřejmě tady nemáme Firbachera, který dostal zákaz činnosti a je stále naším nejlepším střelcem. Paradoxně jsme ale začali vyhrávat, když už nehrál,“ připomněl.

Po klidném moři je zastihla velká bouřka. Holeňák věří, že se tým poučil

Trenérem zůstává Miroslav Holeňák, který otevřeně přiznal, že varnsdorfskému šéfovi nabídl svou rezignaci. „Je to pravda. Všichni by se hned oháněli tím, že výměna trenéra přinese nový impuls. Když to ale zhodnotím, tak je důležité chovat se jako člověk,“ zdůraznil. Gabriel je známý tím, že není příznivcem vyhazování trenérů na základě špatných výsledků.

Cestování mladých fotbalistů kvůli tréninkům

Problémy má ale tým z Děčínska i v mládežnických kategoriích. A na lepší časy se rozhodně neblýská. „Zpřísňují se podmínky pro mládežnické akademie, takže i v mládeži přicházíme o podporu svazu. Nám odejde do vyšších soutěží dvacet mladých hráčů. Jsou to kluci od jedenácti do sedmnácti let. Kvůli tomu už nejsme schopni splňovat základní parametry dorostenecké kopané. Pracujeme tedy s těmi menšími, tam hrajeme celostátní divize. Ale i tady nám berou hráče. Pokud to takhle bude pokračovat, tak ten regionální fotbal prostě zmizí. Není možné, aby všichni mladí hráči z výběžku hráli ve Varnsdorfu. Tolik jich tady ani není,“ konstatoval.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Gabrielovi také vadí fakt, že mladí hráči musí po přestupu do většího klubu několikrát týdně cestovat na tréninky. Jako příklad dává podmínky, které jsou nastavené v západní Evropě. „Tam nemůžou hráči do patnácti let přestoupit. Jedině za podmínek, že tam třeba rodiče dostanou práci. Tady kluci čtyřikrát týdně dojíždějí na trénink do Jablonce, Liberce, Boleslavi, Ústí nebo Teplic. Ten kluk bude pořád sedět v autě, nebude mít čas na školu a v šestnácti se na fotbal vykašle. Vím, že to třeba Sparta, Slavia nebo i Plzeň vidí jinak. Podle mě je to ale špatně,“ hořce pronesl.

Také Varnsdorf se musí dívat za hranice, v kádru má aktuálně tři mladíky z Nigérie – Solomon Osaghae, Simon Omon a novou tváří je Tobe Adeleke. „Všichni jsou tady díky agentuře, která nám má sehnat údajného investora. Adeleke hrál naposledy druhou finskou ligu, prý mu tam ale byla zima, tak je tady,“ usmál se Gabriel. Agentura na sever Čech poslala také Abdullahiho Tanka, který přestoupil do Baníku Ostrava. „Kdyby to bylo jenom na mě, tak bych ho ještě nepouštěl. Na druhou stranu se ale v první lize dobře etabloval, jsem zvědavý, jak se mu bude dařit dál. Je jiní, než ostatní Afričani. Hodně skromný, poctivý a pracovitý,“ pochválil bývalého varnsdorfského útočníka.

Únava a starosti jsou na něm znát, sám to přiznává. „Už mě to unavuje, přestává mě to bavit. Snažíte se tady něco dělat, pak řeknete něco do novin a oni z vás udělají ruského příznivce,“ naštvaně povídá. „Byla to zkušenost s paní Černochovou nebo panem Soukupem z televize. Tehdy mě ukazoval na fotce a říkal – tenhle pán nechce, abychom zbrojili, ale radši dávali peníze do fotbalu. To jsem vůbec neřekl, ale on to vytáhl z kontextu ve svůj prospěch. To je třeba situace, která mě moc elánů nepřidá,“ dodal na závěr Vlastimil Gabriel.