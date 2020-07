Své si za posledních devadesát minut protrpěl i sportovní ředitel klubu Vlastimil Gabriel. „Jak jsem to prožíval? Těžce. Nebylo to jednoduché, ale i takový je fotbal. Nakonec se to podařilo, jsem za to to moc rád,“ sdělil Deníku šéf varnsdorfského fotbalu.

Klub, který leží na německých hranicích, se sice zachránil, ovšem konečné čtrnácté místo a zisk 26 bodů je nejhorším výsledkem v jeho desetileté druholigové historii. „To se hodnotí opravdu složitě. Před začátkem poslední sezóny nám odešlo sedm hráčů základní sestavy – defenzivní záložníci, obrana a brankář. Nebylo jednoduché je nahradit. Vůbec to nebylo jednoduché. Co se týče naší obrany, tam bylo všechno špatně. Nastupovali tam malí kluci, kteří mají určitě talent. Ale ta souhra byla tragická, svědčí o tom i počet inkasovaných branek. Dostali jsme 65 gólů, což bylo po Vítkovicích nejvíc ze všech. Teď je potřeba, aby se naše defenziva zase nerozpadla a je potřeba to vhodně doplnit,“ prozradil Gabriel.

O tom, co by se stalo, kdyby „jeho“ klub spadl do třetiligových vod, během sezóny nepřemýšlel. „Budu upřímný. Tuhle myšlenku jsem si vůbec nechtěl připustit. Nechtěl jsem o tom přemýšlet, dokud by se to nestalo. Kdyby se spadlo, nebylo by to vůbec veselé. Jak pro mě, tak pro celý fotbal. Proto jsem rád, že to skončilo tak, jak to skončilo. Máme rok na to, abychom celou situaci probrali. Jde o nás, město, sponzory… Je potřeba si říct, jak dál, co do budoucna. Jde hlavně o děti, máme jich tu na dvě stovky. Musím ještě říct a vlastně poděkovat fanouškům, kteří na poslední zápasy přišli opravdu v hojném počtu. S ohledem na celou situaci mě to příjemné překvapilo,“ podotkl.

Svěřencům Davida Oulehly se na jaře vůbec nedařilo doma. Připsali si jenom vítězství 3:1 nad Vítkovicemi. Naopak v konečném zúčtování se jeví venkovní výhry v Jihlavě a Ústí nad Labem doslova jako zlaté. „A to jsme v Ústí sehráli asi nejhorší zápas sezóny, přesto z toho bylo vítězství. Proti Líšni jsme změnili taktiku. Celou dobu jsme hráli otevřený fotbal a pak dostávali branky do otevřené obrany. Teď jsme „hráli“ na stav 0:0, hlavně neinkasovat. A povedlo se, přitom jsme měli tři gólovky a hosté defacto jednu. V podstatě jsme uhráli v kontextu toho, co jsme chtěli, slušný výsledek,“ pokýval hlavou.

Nyní je na programu krátká letní pauza, Varnsdorf se na prvním tréninku v rámci přípravy na novou sezónu sejde už v pondělí 27. července. Dají se očekávat nějaké velké pohyby v hráčském kádru? „Velké, nevelké. Registrujeme zájem o dva naše hráče, někde to tak trochu šumí. Samozřejmě se pokusíme přivést hráče, které máme vytipované. Tady jsou fotbalisté, kteří rozhodně nesplnili naše předpoklady. Naším úkolem je nahradit je něčím kvalitnějším,“ zdůraznil.

Konkrétní jména Vlastimil Gabriel zatím prozrazovat nechce. „To určitě ne, ještě čekám, kdo s čím přijde. Jsou tady hráči, kteří se zapojí do přípravy. Ale nejsem přesvědčený, že by tady měli zůstat. Vše bude záviset na tom, jak vyjdou naše tipy a koho se podaří přivést. Pokud se to povede, pak někteří hráči odejdou. Ale jmenovat nikoho nebudu, to by nebylo slušné,“ konstatoval šéf klubu. Vzápětí potvrdil, že by měla pokračovat varnsdorfská stálice Pavlo Rudnytskyy. „To je jeden z mála hráčů, se kterým jsem dohodnutý na prodloužení smlouvy. Takže by měl normálně pokračovat,“ doplnil.

Zůstat by měl i trenér David Oulehla, který má za sebou dvě sezóny. První byla hodně dobrá, v té druhé musel pracovat pod sestupovým tlakem. Nakonec to zvládl. „Davidovi jsem po první sezóně říkal, že ta druhá bude mnohem těžší. Můj odhad se naplnil. Já udělám vše, aby měl veškerý servis, díky kterým ho tady můžeme „vychovat“ jako trenéra. Teď je před ním třetí rok, kdy se může konečně prosadit jako moderní trenér, který v podstatě splní nároky na prvoligové angažmá. Pokud ho někdo nevykoupí, bude u nás pokračovat,“ řekl Gabriel.

Druhá liga se tak ve Varnsdorfu bude hrát i jedenáctou sezónu v řadě. Co bude ale dál? „To neví nikdo. Těžko říct, jak to bude s koronavirem. Plánujeme přípravu, ta bude v domácích podmínkách. Nikam nepojedeme, kam bychom taky jezdili. Otázkou ale je, jaká bude skutečnost. Ta blízká budoucnost je pro mě s velkým otazníkem. Nikdo neví, jak vše bude pokračovat a jak na tom sport, jako takový, bude,“ pokrčil rameny.

Otázkou také zůstává, kolik účastníků bude druhá liga mít. Spekuluje se, že by měl postoupit pouze jeden tým, jelikož je možné, že se první liga díky karanténě Karviné, nestihne dohrát. „Je to špatně. V pátek nás čeká ligové grémium, bude se to řešit. Myslím si, že plnění zásad dělá lidi slušnými. Neměl by nikdo ohýbat pravidla podle toho, jak se to komu hodí, nebo nehodí,“ uzavřel vše Vlastimil Gabriel.