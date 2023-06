Do letní přípravy vlétli 20. července také druholigoví fotbalisté Varnsdorfu. Jediný zástupce severních Čech ve druhé lize prochází velkou hráčskou obměnou, má tak před sebou hodně těžký úkol.

Fotbalisté Varnsdorfu zahájili letní přípravu na druholigový ročník 2023/2024. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

To si také uvědomuje Miroslav Holeňák, varnsdorfský trenér. „Situace s kádrem je trochu složitá, prošli jsme obrovskou obměnou, prakticky skládáme nový tým. Někteří hráči ukončili kariéru, někteří odešli do jiného klubu, některým skončilo hostování. Vlastně tady tvoříme skoro nový tým. Teď záleží na nás, abychom to dokázali,“ usmíval se Holeňák.

Na tréninku měl k dispozici přes dvacet hráčů, další mají dorazit. „Ještě čekáme na tři kluky z Nigérie. Simon a Solomon už tady s námi kdysi trénovali, třetím je útočník Daniel. Pak by měli přijít ještě dva mladí a talentovaní hráči. Kvantitu tedy máme, teď je na nás, aby tady byla i potřebná kvalita. Minimálně dva týdny budeme nové hráče poznávat, chybět nebudou individuální pohovory a další věci s tím spojené. Už jsme spolu krátce mluvili a jsem rád, že z nich srší odhodlání pracovat a snaha se zlepšovat. Pro nás je jedině dobře, že tady takové typy hráčů máme,“ zdůraznil.

Podle informací Deníku nemají někteří hráči stále podepsané nové smlouvy. Ty staré jim vyprší na konci června. Jedním z nich je například velezkušený Pavlo Rudnytskyy. „Já doufám, že Ruďna bude pokračovat,“ pokýval Holeňák hlavou.

V rámci letní přípravy sehraje Varnsdorf pouze tři přípravné zápasy, v nichž narazí na prvoligové celky Liberce, Jablonce a Teplic. „Jeden zápas nám byl odřeknut, Liberec nám tam hýbal s termínem, trochu nám do toho hodil vidle. Ale my jsme to respektovali. Máme také v plánu sehrát modelový zápas. Je tady hodně hráčů, takže si vezmeme dresy, bude normálně i rozhodčí a dáme si to proti sobě. To nám taky hodně ukáže,“ prozradil.

„Odešli nám dobří hráči do ofenzivy, jako Tanko, Ondráček, nebo Schön. Na druhou stranu Bláha a Zbrožek byli zase defenzivně ladění. Ale od toho jsou tady noví kluci, aby je nahradili,“ konstatoval.

I na Holeňáka údajně přilétla nabídka z jiného klubu. „Nebudu mlžit, něco bylo. Ale já jsem tady spokojený a mám chuť pokračovat. Pro mě jsou na prvním místě hráči ve Varnsdorfu, Holeňák je druhořadý,“ dodal.

ZMĚNY V KÁDRU:



Odchody: Petr Kurka, Jan Sirotník, Pavel Osmančík, David Ludvíček, Abdullahi Tanko, Patrik Schön, Ondřej Bláha, Adam Ondráček, Kristián Zbrožek.

Na zkoušku: Kristián Michal, Dominik Gembický, Lukáš Pešla (všichni Liberec), Filip Firbacher (Hr. Králové), Roman Zálešák (Ostrava), Martin Ambler (Sparta), Simon Omon, Solomon Osaghae, Daniel Olajide (všichni Nigérie).