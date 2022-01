Varnsdorfský kádr je zatím bez velkých rošád, zatím se představily dvě nové tváře. „Odešel akorát David Breda, který se potýkal se zraněnými a vrátil se zpátky do Jablonce, kde bude hrát za místní rezervu. Jinak o nikoho z podzimního kádru nebyl zájem. Chyběli Pajkrt s Kocourkem. V jejich rodinách je covid, takže museli oba na testy. Na zkoušku je tady Marek Bína z Liberce a Matěj Radosta z Teplic. Ještě tady měl být Honza Šulc z Liberce, ale ten má podezření na covid, takže musel na testy,“ prozradil Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Ten na tréninku také postrádal indického fotbalistu Abneeta Bhartiho. „Abych pravdu řekl, sám nevím, zda dorazí. Na podzim ale nedostlal čuchnout, protože ta kvalita tam prostě není,“ podotkl.

Tým, který v první polovině soutěže posbíral 25 bodů, tak zůstává defacto pohromadě. „To je pro trenéra vždy dobrá zpráva. Kluci, co dorazili na zkoušku, by měli zvýšit konkurenci na daných postech. Samozřejmě bychom si představovali posílení na dalších postech. Uvidíme, co se ještě povede,“ pokrčil rameny.

V rámci zimní přípravy by měl Varnsdorf sehrát deset přípravných zápasů. Začíná v sobotu 8. ledna v rámci zimní Tipsport ligy. Od 13 hodin se představí v mladoboleslavské skupině proti Teplicím.

„Chceme zlepšit to, co jsme praktikovali. To znamená rozehru a rychlý přechod do útoku. Uvidíme, jak se nám to bude dařit proti ligovým celkům. Máme tam ale také celky ze třetí ligy nebo divize. Tam budeme hrát určitě do plné obrany,“ má jasno Drsek.

Na domácí půdě by měl Varnsdorf hrát hned třikrát – 29. ledna od 11 hodin proti FK Teplice B, 12. února od 11 hodin proti FK Přepeře a 19. února od 10.15 proti FC Slovan Liberec B.

V jarní části by se Varnsdorf rád držel v horní polovině tabulky. „My jsme byli spokojení s tím, že jsme podzim zakončili výhrou na Žižkově. To nám dodalo přeci jen větší klid. Navíc tým předvedl velmi dobrý výkon. Na jaře bychom rádi dál sbírali body a hráli slušný fotbal. Los máme těžký. Jedeme na Spartu, hostíme Příbram, ve 4. kole máme Brno. Ale los byl těžký i na podzim a ten srpen jsme zvládli velmi dobře,“ zdůraznil.

Jak vůbec Pavel Drsek trávil vánoční čas a konec roku? Věnoval se hlavně dětem. „Odpočinul jsem si. S jedním klukem jsem jezdil na hokej, s druhým na fotbal. Užil jsem si také s naším psem. Nedávno se zaběhl za divokými prasaty. Jsem rád, že to přežil,“ dodal s úsměvem.

Jarní část by měl Varnsdorf zahájit 6. března od 10.30 na půdě Sparty Praha B.

Přátelské zápasy FK Varnsdorf

8. ledna, 13.00: FK Teplice (Mladá Boleslav, TL)

12. ledna, 11.00: Slovan Liberec (Doubí)

15. ledna, 10.30: Mladá Boleslav (M. Boleslav, TL)

22. ledna, 13.00: MAS Táborsko (M. Boleslav, TL)

29. ledna, 11.00: Teplice B (Kotlina)

2. února, 14.00: Vyšehrad

12. února, 11.00: Přepeře (Kotlina)

19. února, 10.15: Liberec B (Kotlina)

23. února,17.00: Velvary

26. února, 14.00: Karlovy Vary (Blšany)

Plán zimní přípravy se může v průběhu změnit!