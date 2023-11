Fotbalisté Varnsdorfu zakončili podzimní části druhé ligy domácí výhrou 2:1 na Opavou. Svěřenci trenéra Miroslava Holeňáka tak neprohráli šestý zápas v řadě před zimní pauzou utekli z posledního místa.

Varnsdorf v posledním podzimním kole přivítal doma Opavu. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

O třetí výhře Severočechů rozhodly vstupy do obou poločasů. Po sedmi minutách domácí Švanda krásnou ranou trefil spojnici břevna a tyče, v 18. minutě se přes Ondráčka prosadil Osaghae, na přední tyči našel skvěle Kubistu, který poslal Varnsdorf do vedení. „Byla tam standardní situace a pak dva dohrávané míče. Já tam vždy zůstávám, kdyby se něco přihodilo. Solomon mi to tam krásně dal a já to uklidil do sítě,“ popsal první branku Matěj Kubista.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Opava pak v nastavení prvního poločasu vyrovnala, když se z otočky prosadil její kapitán Janoščín. V 56. minutě pak opět Osaghae krásně uvolnil Hodka, který obešel brankáře Richtera a zařídil vítěznou trefu v utkání. Varnsdorfští mohli přidat i třetí gól, jenže své šance neproměnili. Podruhé se mohl prosadit Hodek, kterého po pěkné akci našel Samek. Jenže Adam Richter předvedl famózní zákrok.

Hosté pak sahali po vyrovnání, dostali se do velkého tlaku a do domácího vápna létal jeden míč za druhým. Varnsdorfská obrana v čele s pozorným brankářem Vaňákem odolala.

„Byly to opravdu nervy, v závěru jsme se dostali pod velký tlak. Vstoupili jsme do toho dobře, kluci měli velkou chuť. Hráli jsme docela dobrý fotbal a šli do vedení. V závěru poločase jsme si neodpustili výpadek a Opava vyrovnala. Naštěstí nás to nepoznamenalo a do druhé půle jsme vstoupili opět skvěle a šli zase do vedení. Pak bylo vidět, že jsme chtěli hodně vyhrát. Kluci byli nervózní a dostali se pod velký tlak. Opava hrála více a na riziko a v závěru hrála opravdu dobře. Pochvalu zaslouží brankář Vaňák ve spolupráci s obranou. Kluci tam padali do střel jako v hokeji. Pro nás jsou to tři hrozně důležité body, protože Opavu považuji za velmi silný tým, což v závěru potvrdila. Na našich klucích si cením toho, že v zápase ukázali všechno. Fotbalovost a pěkné akce a v závěru srdíčko. Jsme rádi, že to vyšlo, budeme mít klidnější Vánoce," zhodnotil utkání Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

„Bylo to klasické silové druholigové utkání plné emocí a herních zvratů. Chci domácím poblahopřát k vítězství. Všichni víme a cítíme, jak je tabulka vyrovnaná. Varnsdorf se dostal z nejhorší. My jsme nezvládli první poločas. Tak moc jsme domácí chtěli přehrát, až jsme z toho byli nervózní. Ztráceli jsme míče, špatně jsme dostupovali, měli jsme kostrbatý pohyb. S prvním poločasem nejsem spokojený. Ve druhém to bylo pro diváky jistě zajímavější. Šance byly na obou stranách, hra se přelévala ze strany na stranu. Na konci utkání jsme měli velký tlak a velké šance, které jsme neproměnili. Odjíždíme zklamaní. Byl to zajímavý zápas pro fanoušky, pro trenéry asi infarktový," smutně řekl Miloslav Brožek, trenér SFC Opava.

FK Varnsdorf - SFC Opava 2:1 (1:0)

Branky: 18. Kubista, 56. Hodek - 45. + 1. Janoščín. R: Bartík – Dobrovolný, Mojžíš. ŽK: Osaghae, Kouřil, Samko, Vaňák - Janoščín, Omale, Ondráček. Diváci: 455.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ambler (90+1. Dufek), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae, Kříž (70. Kosař) – Švanda, Stránský (59. Samko), Rudnytskyy (C) (69. Gembický) – Hodek (90+1. Podzimek).