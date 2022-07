V prvním poločase nejprve varnsdorfský brankář Šerák zneškodnil Ladrovi pokutový kop, přesto šla Mladá Boleslav do přestávky do vedení. Ve 39. po dlouhém Polačkově nákopu a spolupráci Matějovského, Ladry a Škody zakončil boleslavskou akci gólovým doťuknutím z malého vápna Pech.

Po změně stran mohli domácí rozhodnout, hostující obrana v čele s brankářem Vaňákem už další branku nedovolila. Vyrovnání se tým z Kotliny dočkal v posledních vteřinách. V závěrečné minutě varnsdorfský protiútok skončil rohem po Šedově zákroku, ovšem na centr od rohového praporku si u bližší tyče vyskočil Richter a hlavou se trefil do levého horního růžku.

„Hra vypadala dobře. Narazili jsme na silného protivníka. Bylo vidět, že Boleslav je velmi silná v kombinaci a když držela míč, tak jsme především v prvním poločasu tahali za kratší konec. Ale i tak jsme si dokázali vypracovat několik šancí. Ve druhé půli opravdu klobouk dolů před hráči. Nespokojili se s výsledkem a bylo vidět, že chtějí zápas dotáhnout minimálně do remízy. To se nám zaslouženě podařilo,“ řekl Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

„Přečkali jsme i šance soupeře, který mohl zvýšit a o výsledku by bylo rozhodnuto. Za vyrovnáním jsme šli do poslední vteřiny a byli jsme za to odměněni. Výsledek sice potěší, ale je to pořád jenom příprava. Víme, na čem pracovat,“ dodal.

FK MLADÁ BOLESLAV – FK VARNSDORF 1:1 (1:0)

Branky: 39. Pech – 90. Richter. R: Všetečka – Šimáček, Černoevič. Diváci: 150.

FK Mladá Boleslav: Polaček (46. Šeda) – Pech (61. Látal), Suchý (68. Jahič), Šimek (68. Coňk), Karafiát (61. Fulnek) – Matějovský (61. Samek), Donát (61. Mareček), Dancák (61. Darmovzal), Vaníček (61. Skalák) – Landra (61. Stránský), Škoda (61. Krobot).

FK Varnsdorf: Šerák (46. Vaňák) – Ludvíček (46. Richter), Kouřil, Zbrožek (46. Kubista), Radosta – Bláha, Kříž (46. Žák) – Schön (46. Rudnytskyy), Ondráček, Dordič – Tanko (56. Samko).