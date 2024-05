Ve varnsdorfské Kotlině se v rámci 27. kola druhé fotbalové ligy zřejmě rozhodlo o prvním sestupujícím. Naštěstí to není domácí Varnsdorf, který s velkou porcí štěstěny udolal Kroměříž 3:2. A právě hosté, kteří zůstávají poslední, jsou jednou nohou ve třetí lize.

Varnsdorf (žlutá) doma se štěstím porazil Kroměříž 3:2. | Foto: Tomáš Secký

Více než pět stovek diváků vidělo ve Varnsdorfu hodně dramatické utkání. Domácí ještě v 76. minutě vedli 2:0, dobře hrající Kroměříž ale zaslouženě vyrovnala, druhou branku dala v 90. minutě. Jenže ve druhé nastavené minutě se podruhé v zápase prosadil Denny Samko a vystřelil svým barvám neuvěřitelně důležité tři body.

„Všichni víme, o co se hrálo, bylo to hodně důležité utkání. My jsme takové situaci, že by nám nestačila ani remíza. Chtěli jsme hrát otevřeně, aktivně, v první půli to nebylo ono. Byli tam nějaké možnosti, ale nakonec jsme poločas prohráli po krásné brance domácího stopera," řekl Martin Ondra, trenér Kroměříže. „V prvním poločase to bylo vyrovnané, do vedení jsme šli krásným a vlastně šťastným gólem. Místo toho, aby nás to uklidnilo, tak nás to znervóznělo," kroutil hlavou Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

Jestli byl první poločas vyrovnaný, tak v tom druhém byla Hanácká Slavia lepším týmem. Hlavně na šance. „Po změně stran jsme to chtěli zlomit, ale přišel laciný druhý gól. Naštěstí nás to nepoložilo, udělali jsme nějaké změny. Myslím si, že za tu aktivitu jsme si zasloužili vyrovnat. Jenže domácí byli neskutečně produktivní a nakonec to zlomili ve svůj prospěch. Myslím si, že jsme na počet šancí byli lepší, ovšem v naší situaci si nemůžeme dovolit jich tolik zahodit," smutně dodal Ondra.

„Hosté byli ve druhé půli lepší, to musím sportovně uznat. Paradoxně jsme ale dali druhý gól. Zase si myslím, že to bylo štěstí, zdálo se mi, že Denny chtěl centrovat. Jenže soupeř nás nakopávanými míči a standardními situacemi dostal pod tlak. My jsme si o to vyrovnání koledovali. To bychom nebyli my, aby z toho nebylo drama. Cením si toho, že to kluci nezabalili a podle mě dalším šťastným gólem to strhli na naší stranu. Měli jsme opravdu velké štěstí a moc si toho vážíme. Je důležité, že jsme to zvládli a držíme se ve hře o druholigovou záchranu," přiznal Holeňák.

Varnsdorf sice v posledních zápasech sbírá body, ve finále mu to není nic platné. Tři body také vydoloval předposlední Prostějov, který díky brance Malce z 89. minuty porazil 2:1 Příbram…Severočeši jsou v tabulce čtrnáctí, právě Prostějov na ně ztrácí jediný bod. O neskutečné vyrovnanosti druhé ligy hovoří také fakt, že na pátou Chrudim ztrácí Varnsdorf šest bodů.

FK Varnsdorf - SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:2 (1:0)

Branky: 45. Kouřil, 69. Samko, 90+2. Samko – 76. Cupák, 90. Chwaszcz. R: Radina – Kotalík, Cichra. ŽK: 2:5, 545 diváků.