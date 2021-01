Trenér Varnsdorfu Pavel Drsek se mohl radovat ze svého prvního vítězství v novém angažmá. Naopak ústecký kouč David Jarolím na něj ještě čeká. V zimním turnaji Tipsport ligy porazil v rámci skupiny B Varnsdorf rivala z Ústí nad Labem 2:1.

Fotbalisté Varnsdorfu (v modrém) porazili 2:1 Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Michal Káva

Varnsdorf se na turnaji střelecky trápil, na branku čekal 230 minut. Ve 40. minutě šel také do vedení. Po centru Rudnytskyyho vracel míč na zadní tyč Kocourek, míč si do vlastní sítě srazil ústecký Brak. „Do zápasu jsme vstoupili pomaleji a soupeř měl územní převahu. Hru jsme dokázali vyrovnat až po dvaceti minutách, kdy jsme si po standardní situaci vypracovali velmi dobrou příležitost, ale zakončení bylo velmi slabé. Do konce poločasu se hra přelévala z jedné strany na druhou, kdy jsme po pěkné akci vstřelili gól,“ zhodnotil první poločas trenér Varnsdorfu Pavel Drsek.