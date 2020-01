Trenér David Oulehla přivítal na úvodním tréninku takřka kompletní kádr. Aktuálně třináctý tým druhé ligy nehlásí velké hráčské změny. „Skončil stoper Martin Ngimbi, kterému u nás skončilo hostování. A uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Skončil také Finěk, který se vrátil do Hradce Králové. Ze studijních důvodů. Z osobních důvodů tu už není Kazda. A nejsou tady ani dorostenci Rybář s Křivohlavým, u kterých bohužel nebyl vidět takový progres, jaký bychom si představovali,“ prozradil trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Ten měl na hřišti čtyři nové tváře. „Je tu Ondřej Pek, ročník 1998. Prošel mládežnickými týmy Slavie a hrál za juniorky Plzně. Hraje pravého obránce, nebo stopera. Takže uvidíme, jak bude vypadat. Také je tu talentovaný Václav Sládek z Brandýsa, ročník 2002. A opět tu máme dva naše dorostence – Kubra a Jetmara,“ podotkl.

Na umělé varnsdorfské trávě chyběl také útočník Erik Micovčák, který dal na podzim pět branek. „Erik si na Slovensku, konkrétně v Košicích, vyřizuje nějaké osobní záležitosti. Takže jsi prodloužil volno. Měl by dorazit ve čtvrtek ráno,“ doplnil Oulehla.

Severočeši sehrají hned třináct přátelských duelů. Vše jim začne už ve středu 8. ledna, kdy se v rámci zimní Tipsport ligy představí v 10.30 na hřišti Mladé Boleslavi proti Spartě B. „Za účast na tomto turnaji jsme rádi, však už je to pro Varnsdorf vlastně taková tradice. Minulý rok se nám to osvědčilo, ve skupině máme velmi zajímavé celky, bude to pěkná konfrontace,“ těší se Oulehla.

V lednu sehraje Varnsdorf šest a v únoru dokonce sedm přípravných zápasů. „Tak je potřeba, abychom viděli nové kluky. Máme 23 hráčů a 3 brankáře. Rádi pracujeme s videem a děláme různé analýzy. Je dobře, že budeme hrát tolik zápasů,“ zdůraznil.

Je možné, že během zimní přípravy dojde ještě k nějakým změnám v kádru. „Určitě může ještě někdo přijít na zkoušku. Ale nebudou to revoluční změny. Pokud se najde někdo zajímavý na post stopera, tak po něm sáhneme. Času je dost,“ pousmál se Oulehla.

Tomu na podzim dělala velké starosti prostupná obrana. „Samozřejmě se budeme v trénincích obraně věnovat. Ale stejně tak dalším důležitým složkám. Na podzim jsme se tomu věnovali a zlepšení nepřicházelo. Tak musel přijít Lehoczki, Ngimbi a ze zálohy se zasunul do obrany Rudnytskyy. A pak to už začalo někam směřovat,“ vzpomíná.

Do jarní části půjde Varnsdorf se stejnou brankářskou dvojicí – Samoel a Vaňák. „Martin se tady připravuje už dlouho, speciálně si ho bere trenér brankářů Libor Macháček. Přípravná utkání a jeho první ostrý start v Brně ukázaly, že na to má. My mu věříme, jeho správný čas přijde. A rozhodně ho nechceme někam hodit a utopit ho. Má to opravdu ještě čas. Ale věřím, že do budoucna tady může chytat jako profesionál,“ pokýval hlavou.

Jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY startuje první víkend v březnu. Varnsdorfské cíle jsou jasné. „Možná to zní hloupě, ale my máme vždy skromné cíle. Když před sezónou odešlo tolik hráčů, byl jsem realista a věděl jsem, na co v sezóně máme a nemáme. Cílem je dostat se do klidných vod tabulky a rozhodně se nepohybovat tam, kde se bude bezprostředně bojovat o záchranu. Ale bude to hodně těžké,“ dodal na závěr David Oulehla.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY FK VARNSDORF

8. ledna: Sparta B – Varnsdorf (10.30, Ml. Bol.)

11. ledna: Hr. Králové – Varnsdorf (10.30, Ml. Bol.)

18. ledna: Ml. Boleslav – Varnsdorf (10.30, Ml. B.)

22. ledna: Táborsko – Varnsdorf (14.00, Ml. Bol.)

25. ledna: Brozany – Varnsdorf (11.00, Brozany)

29. ledna: Boleslav B – Varnsdorf (11.00, Boleslav)

1. února: Žižkov – Varnsdorf (bude upřesněno)

8. února: Jablonec B – Varnsdorf (11.00, Břízky)

12. února: Dukla Pr. – Varnsdorf (12.00, Ml. Bol.)

15. února: Varnsdorf – Liberec B (11.00, Kotlina)

19. února: Varnsdorf – Velvary (13.00, Kotlina)

22. února: Varnsdorf – Přepeře (11.00, Kotlina)

29. února: Zápy – Varnsdorf (bude upřesněno)