Tým, který na podzim nasbíral 17 bodů, zůstává prakticky beze změn. „Z Jablonce tu máme útočníka Olivera Velicha a středního záložníka Davida Macháčka. Z Vrchlabí je tady na zkoušku další střední záložník Dominik Zdržálek. Uvidíme, jak zapadnou a jak se jim tady bude dařit. Ze stávajících hráčů nikdo neodešel. Může se to změnit. Nižší soutěže se nerozběhly a nikdo neví, kdy se rozběhnou. Kvůli tomu je to složitější,“ připomněl Pavel Drsek. Ten zatím nemůže počítat pouze s dlouhodobě zraněným Dominikem Bredou.

Mít do jarní části tým, který se oproti podzimu nezměnil? Pro trenéry většinou dobrá zpráva. „Určitě je dobře, když se do týmu moc nezasahuje. Pokud to není potřeba. Zatím jsem spokojený, kluci vypadají, že na sobě chtějí pracovat. I v podzimních zápasech bylo vidět, že bojovali na maximum. Základem pro nás bude hlavně ta pracovitost,“ zdůraznil.

Tým z Kotliny má zatím dané tři přípravné zápasy. Všechny sehraje v rámci zimního turnaje Tipsport liga. Ve skupině B postupně narazí na Chrudim, Slavii Praha B a Ústí nad Labem. „Chceme ještě sehnat další přátelské zápasy. Ale všichni víme, jaká je situace. Honíme soupeře, kde se dá. Měli jsme domluvené týmy z Německa, ale to nedopadlo. Bohužel nemůžeme plánovat tak, jak to bylo v minulých letech,“ pokrčil Drsek rameny.

„Zápasy v rámci Tipsport ligy bereme jako přípravu. A taky možnost vyzkoušet co největší počet hráčů. Budeme zkoušet i různé posty, to je pro mě hodně důležité. Na druhou stranu nechcete prohrát žádný zápas, takže my budeme chtít v přípravě všechny vyhrát,“ pousmál se.

Varnsdorf na podzim moc branek nedával, ale ani nedostával. Jaký styl bude vyznávat Pavel Drsek? „Výškově máme hodně malý tým. Výjimkou je Martin Kouřil, který všechny svou výškou převyšuje. V některých ohledech je ta malá výška složitější. Technicky na tom ale kluci nebudou špatně. Rádi bychom hráli kombinační fotbal,“ uzavřel Pavel Drsek.

Ve skupině B zimní Tipsport ligy, která se bude hrát v Horních Počernicích, Varnsdorf postupně narazí na Chrudim (9. ledna, 10.30), Slavii Praha B (16. ledna, 13.00) a Ústí nad Labem (23. ledna, 13.00).