Otočili výsledek, druhé výhry se ale ani na třetí pokus nedočkali. Fotbalisté Příbrami se v domácím utkání čtvrtého kola Fortuna národní ligy rozešli s Varnsdorfem smírně 2:2.

Zatímco Severočeši přijeli povzbuzení třemi výhrami v řadě, včetně té pohárové v Neratovicích, domácí sice v týdnu proti Admiře splnili brankou v závěru povinnost, v dlouhodobé soutěži ale vyšli v předešlých dvou zápasech bodově i střelecky naprázdno.

Na pokračování černé série to zpočátku vypadalo také proti Varnsdorfu. Hosty totiž už v deváté minutě dostal do vedení Lauko, který Kočího propálil z přímého kopu z velké dálky. Srovnat mohl záhy Vávra, střela do břevna ale příbramskou radost odložila. Branková konstrukce, konkrétně tyčka, podržela hosty ještě při střeleckém pokusu Pilíka. Na třetí pokus už to ale vyšlo. Vávra dostal před brankou dostatek prostoru a srovnal.

Po změně stran se mezi střelce zapsal podruhé v ročníku také zkušený domácí záložník Pilík, kterého k vedoucímu gólu přímo vyzval Zorvan. V 72. minutě ovšem zničehonic udeřil Dordić. Staronová tvář v sestavě Varnsdorfu potvrdila skvělou střeleckou formu a svým čtvrtým gólem v sezoně zařídila konečnou remízu 2:2. Nic na ní nezměnila ani závěrečná šance hostů, s níž si poradil Kočí.

Bojan Dordič, útočník Varnsdorfu, střelec vyrovnávací branky: „Chtěli jsme navázat na naše dvě výhry. Věděli jsme, že se v Příbrami hraje těžce a že mají kvalitní tým. Vstoupili jsme do zápasu s jasným cílem, chtěli jsme vyhrát a chtěli jsme hrát náš poctivý fotbal. Úvod zápasu nám vyšel skvěle, šli jsme rychle do vedení. Místo toho, aby nás to nakoplo, jsme začali hrát zbrkle a měli hodně ztrát. Soupeř toho využil a výsledek otočil. Pomohlo nám střídání, dokázali jsme vyrovnat. Měli jsme i další šance. Podle mě si vezeme zasloužený bod.“

Marek Richter, obránce FK Varnsdorf: „Těžké utkání. Vzhledem k soupeři, který ještě minulý rok hrál první ligu, ale také kvůli počasí. Dali jsme gól, ale paradoxně jsme se toho zalekli a trochu zalezli. Příbram dobře kombinovala, měla šance a vyrovnala. Druhý poločas jsme začali špatně, dostali jsme brzy gól. Na druhou stranu si Příbram další šanci nevytvořila. Naštěstí jsme se z toho otřepali, začali tlačit a přišel vyrovnávací gól. Jen škoda, že jsme nevyužili nějakou další šanci. Bod bereme s pokorou, teď to doma bude chtít body hned tři.“

1.FK Příbram – FK Varnsdorf 2:2 (1:1)

Branky: 29. Vávra, 49. Pilík – 9. Lauko, 72. Dordić. Rozhodčí: Křepský – Volf, Černoevič. ŽK: 78. Pilík, 81. Vávra – 63. M. Richter, 76. Kubista, 90+2. A. Richter. Diváci: 866.

Varnsdorf: A. Richter - M.Richter, Zbrožek, Hušek, Rundytskyy (67. Heppner) - Bláha, Žák (58. Schön) - Ondráček (82. Šimon), Doridč, Lauko - Velich (58. Kubista)