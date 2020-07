Ve středu, tedy dva dny po prvním tréninku, vyběhli fotbalisté Varnsdorfu ve Vrkoslavicích k úvodnímu přátelskému zápasu. Svěřenci Davida Oulehly nestačili na třetiligový Jablonec nad Nisou B a prohráli 1:2.

První přátelský zápas mají za sebou fotbalisté Varnsdorfu (ve žlutém). Ve Vrkoslavicích prohráli 1:2 s Jabloncem B. | Foto: Zdroj: fkjablonec.cz

Všechny branky padly během první půl hodiny. Jablonec dostal do vedení Koblížek, za čtyři minuty ale srovnal Richter. Ve 26. minutě rozhodl o výsledku jablonecký Podzimek. „Byl to první přátelský zápas. Měli jsme to hodně rozházené. Bylo totaké vidět. Celkově to bylo z naší strany moc kostrbaté. Viděli jsme kluky tam, kde jsme potřebovali. Vyhodnotíme si to. Trénujeme dva dny, postupně se to bude posouvat dál,“ stručně pravil varnsdorfský kouč David Oulehla.