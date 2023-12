Zatímco nejvyšší fotbalová soutěž v sobotu odkládala jedno utkání za druhým, druholigová varnsdorfská parta, která zahájí přípravu na jarní polovinu sezony až 3. ledna, si s chutí v zimním počasí zahrála. V přípravném utkání porazila třetiligový českolipský Arsenal 5:2.

Přátelsky: Varnsdorf (žlutá) - Česká Lípa 5:2. | Foto: Tomáš Secký

„Utkání hodnotím pozitivně, splnilo svůj účel. Důležité je, že se nikdo nezranil, protože terén byl opravdu těžký. Na to, v jakých se hrálo podmínkách, to byl docela pohledný fotbal. Obě mužstva chtěla hrát,“ okomentoval duel pro oficiální klubový web varnsdorfský trenér Miroslav Holeňák.

Kouč vítězů se rovněž vyjádřil k novým tvářím na hřišti. „Máme tady na zkoušku Martina Nováka z Povltavské FA. Vedl si moc dobře, byl produktivní. Zapsal gól a dvě asistence. Dále jsme zkusili dorostence – brankáře Primáska a v poli Grafka, kteří si také vedli dobře.“

FOTO, VIDEO: Děčín není Nymburk! Ústí v derby opět narazilo, Válečníci vládnou

Za nepříznivého zimního počasí se na umělé trávě ve Varnsdorfu, kde byly tři stupně pod nulou, více dokázali prosadit domácí. Za ně dvakrát skóroval Dufek, jednou Samko, Novák a kouřil. Za hosty se prosadil z penalty Šimon a v 64. minutě Halbic.„Dnes to byly zimní hry. První poločas vypadal z naší strany docela fotbalově. Myslím, že se nám dařilo, bohužel jsme dostali dva laciné góly, úplně zbytečné. Do druhého půle jsme to prostřídali, hra oboustranně upadla. Výsledek 2:5 je vysoký, přesto utkání splnilo svůj účel,“ uvedl trenér poražených Pavel Hradiský.

Příští přátelské utkání sehrajeme jeho českolipský tým v sobotu, kdy od 11.00 přivítá v dalším severočeském klání juniorku Ústí.

FK Varnsdorf - Arsenal Česká Lípa 5:2 (3:1)

Branky: 32. a 89. Dufek, Samko, Novák, Kouřil - Šimon (PK), Halbich.

Česká Lípa: Kadlec – Stružinský, Filip, Nemšovský, Bulejko – Valta, Vít – Hrádec, Kazda, Ješeta - Šimon. Do druhého poločasu nastoupili – Král, Pajkrt, Bulejko, Hajdo, Halbich, Brejcha, Kříž.