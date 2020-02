Svěřenci Davida Oulehly vyhráli počtvrté v řadě, těsný úspěch jim po pěkné akci vystřelil čtvrt hodiny před koncem Kim Min-Sung. Výkonem ale druholigový tým příliš nepřesvědčil.

„Soupeř hrál velmi dobře, byl organizovaný a měl nepříjemný přechod do útoku. To nám dělalo problémy. Velvary si po těchto situacích vytvářely šance, tady prostě musíme reagovat lépe. V útočné fázi jsme nebyli dost rychlí a přesní. Hodně věcí jsme nedotáhli tak, jak jsme měli. Nakonec jsme jednu branku vstřelili a zvládli to alespoň výsledkově,“ zhodnotil zápas varnsdorfský kouč David Oulehla.

Předseda Slovanu David Vedral tak byl dost naštvaný. „Je to jen příprava, ale tenhle zápas jsme prohrát neměli. Těší mě ale nové posily, oba kluci nám určitě pomohou,“ libuje si.

V sobotu 22. února čeká na Varnsdorf generálka na jarní část druhé ligy. Od 11 hodin hostí doma Přepeře.

FK Varnsdorf - Slovan Velvary 1:0 (0:0)

Branka: 75. Kim Min-Sung.

Varnsdorf, I: poločas: Samoel - Barac, lehoczki, Kubista, Heppner - Bláha, Kocourek - Ondráček, Novák, Breda - Micovčák. II. poločas: Samoel - Barac, Richter, Kubista, Zezula - Kim, Schön, Kocourek, Novák, Houser - Kalla.

Velvary: Ordelt – Šimkovský, Šustr, Rubeš, Chábera – Havránek, Verner, Duong, Dvořák – Pihrt, Vopat. Střídali Bulíř, Valenta, Nguyen, Šollar.