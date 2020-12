Druhé vítězství v řadě a opět k tomu stačila jediná trefa. Fotbalisté Varnsdorfu navázali na hubenou výhru z Jihlavy, v rámci 11. kola druhé ligy doma porazili 1:0 poslední Vyšehrad a v tabulce drží osmé místo.

Fotbalisté Varnsdorfu doma udolali poslední Vyšehrad 1:0. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

O čtvrtém tříbodovém úspěchu v sezóně rozhodl v 58. minutě Pavlo Rudnytskyy, který využil centru Ondráčka a míč poslal nekompromisně hlavou za brankáře Babku. „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Chtěli jsme prostě vyhrát za každou cenu a to se podařilo. Ten gól byl třešničkou na dortu,“ culil se varnsdorfský kapitán, který zaznamenal čtvrtou trefu v sezóně a je nejlepším střelcem varnsdorfského souboru. „Jsme rádi, že dal gól. Máme v něj velkou důvěru a on nám jí splácí,“ pochválil svého kapitána trenér Varnsdorfu David Oulehla.