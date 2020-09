Fotbalisté Varnsdorfu zůstávají stále bez porážky. Přitom ještě dvacet minut před koncem prohrávali s pražskou Duklou 0:2. Na domácím hřišti ale předvedli parádní závěr, vyrovnalia urvali tak cenný bod.

„Těžký zápas. Dukla má velmi kvalitní tým. Měli jsme velmi dobrý vstup a velkou šanci, tam jsme měli jít do vedení. Bohužel jsme vzápětí inkasovali. V závěru poločasu jsme udělali zbytečnou penaltu a bylo to o dvě branky,“ zlobil se trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Tomu se v přestávce povedlo střídání. V 69. minutě snížil lobem přes brankáře Radu Schön, který byl na hřišti devět minut. V 82. minutě Schön centroval, Šimon byl faulován a následnou penaltu proměnil Ondráček.

„Ve druhé půli jsme si řekli, že to zkusíme vyrovnat. Kluci hráli velmi dobře a po zásluze snížili. Potom to z naší strany bylo vabank, Dukla mohla z brejku rozhodnout, ale naštěstí se jí to nepodařilo. Naopak jsme z tlaku vytěžili penaltu a podle mě zasloužené vyrovnání. Musím před kluky smeknout, odehráli opravdu pěkný zápas a bod má pro nás velkou cenu. Hlavně po morální stránce,“ dodal Oulehla.

„V poločase jsme si řekli, že to nesmíme zabalit a odmakat to jako tým. Zvládli jsme vyrovnat a ukázali velký charakter. Velmi důležitý bod,“ pochvaloval si varnsdorfský brankář Adam Richter.

A jaký je program týmů ze severu Čech v tomto týdnu? V sobotu 3. října hraje Varnsdorf v Chrudimi a Ústí nad Labem v Praze s Vyšehradem. Oba zápasy začínají shodně od 16 hodin.

FK Varnsdorf - FK Dukla Praha 2:2 (0:2)

Branky: 69. Schön, 82. Ondráček (PK) – 17. Kovaľ, 41. Buchvaldek (PK). Rozh.: Černý – Kotalík, Pečenka. ŽK: 1:4.

Varnsdorf: A. Richter – Lehoczki, Zbrožek, Hasil – Bláha (68. Minsung), M. Kubista, Rudnytskyy (60. Šimon), Kocourek, Daniel Novák (46. Heppner) – Ondráček (90+2. Kubr), M. Richter (60. Schön).