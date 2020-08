Trenér David Oulehla měl na postu stoperů nové duo. Z Teplic přišel Karel Hasil a vedle něj nastoupil Kristián Zbrožek. Bývalý hráč Varnsdorfu naposledy hrál v Hradci Králové.

Po bezbrankovém poločase hosté udeřili dvakrát po změně stran O branky se postaral Daniel Novák a Dominik Breda. Brankář Adam Richter navíc zneškodnil domácím pokutový kop. Výhry si cenil i samotný varnsdorfský kouč. „Chtěli jsme odehrát zápas dobře do obrany, cítili jsme, že jsme byli pevnější a kvalitnější. I tak tam bylo pár chyb. V prvním poločase jsme neměli takovou přesnost po zisku míče, nemohli se dostat nahoru a být nebezpeční, jak jsme chtěli. Ve druhé půli jsme byli silnější a kvalitnější a vstřelili dvě branky, další velkou šanci nevyužili. Soupeř byl velmi kvalitní. Silný v kombinaci, hodně aktivní, jeho napadání nám dělalo potíže. Kluci se vydali, chtěli vyhrát, výsledky nejsou teď důležité, ale tento nás jistě povzbudí a pomůže směrem do další práce. Je to příjemná výhra s těžkým soupeřem,“ zhodnotil vše David Oulehla.

Další přátelský zápas sehraje Varnsdorf opět s německým soupeřem. V úterý 4. srpna nastoupí od 18 hodin na hřišti Bischofswerdaer.

FC Energie Cottbus – FK Varnsdorf 0:2 (0:0)

Branky: D. Novák, D. Kubista.

Varnsdorf: Vaňák - Lehoczki, Zbrožek, Hasil, Heppner - Bláha, Průša - Rudnytskyy, Novák L., Alex - Richter.

Střídající: Richter A. - Breda D., Ondráček, Arron, Novák D., Šimon.