„Byl to zápas, který se hrál ve vysokém tempu. Prohráli jsme z několika důvodů. U obdržených branek kluci vyrobili zbytečné chyby. Opět jsme neproměňovali šance, hned třikrát soupeře zachránila tyčka. Bylo tam příliš mnoho ztrát při zakládání a vedení útoků,“ stručně vše shrnul varnsdorfský kouč Pavel Drsek.

Slávističtí mladíci šli do vedení ve 13. minutě po velké chybě brankáře Richtera. Ten nezvládl rozehrávku a Douděra dával do prázdné branky. Předtím trefil Velich tyč, ve 23. minutě ho napodobil Rudnytskyy. Branková konstrukce zachránila také Varnsdorfu při střele Višinského.

V 81. minutě mohl vyrovnat Marek Richter, trefil pouze břevno. V poslední minutě pojistil výhru Slavie osamocený Jurásek.

„Porážka nás mrzí, chceme vyhrávat i přípravné duely. Jsme ale na začátku přípravy a zkoušíme různé věci. Je důležité si všechno vyzkoušet a připravit se na start druhé ligy.

„Musím říct, že nám tenhle zápas moc nesedl. Zkoušeli jsme nový systém. Není špatný, ale budeme na tom muset hodně zapracovat. Slavia měla šikovný tým, dobře kombinovala. My jsme si dali zbytečné góly sami a trápí nás koncovka. Příprava je ještě dlouhá, jsme v nějaké zátěži a věřím, že si to vyhodnotíme a už to půjde jen nahoru,“ má jasno obránce Marek Richter.

Poslední utkání v zimní lize hraje Varnsdorf v sobotu 23. ledna proti FK Ústí nad Labem opět v Horních Počernicích od 10.30.

FK Varnsdorf – SK Slavia Praha B 0:2 (0:1)

Branky: 13. Douděra, 90. Jurásek.

Varnsdorf, I. poločas: Adam Richter- Marek Richter, Zbrožek, Hasil – Rudnytskyy, Kocourek, Kubista, Novák – Ondráček, Velich, Zdržálek.

II. poločas: A: Richter – M. Richter, Zbrožek, Kubista – Lehoczki, Bláha, Macháček, Heppner – Rudnytskyy (70. Kim), Velich (60. Kubr), Schön.

Tabulka skupiny B: 1. Chrudim 6 (5:2), 2. Slavia B 3 (4:3), 3. Varnsdorf 0 (0:4), 4. Ústí 0 (0:0).