„Změnu máme v realizačním týmu. Po odchodu mého asistenta Martina Kotyzy tady máme nového parťáka. Tím se stal Petr Papoušek,“ prozradil Pavel Drsek.

Změny hlásí také hráčský kádr. „Odešel Novák, který chtěl zkusit něco jiného. Hasil se vrátil do Teplic, kde začal přípravu, Lehoczki s Kazdou se zase vrátili do Liberce. Není tu ani Macháček, kterému angažmá ve Varnsdorfu nevyšlo podle představ,“ prozradil kouč Varnsdorfu.

Nové tváře? Klasika, dravé mládí. „Z dorostu tu máme na zkoušku Šmalcla, Bulejka, Stružinského a Kočku. Z Ostravy je tu Daniel Žák, Lukáš Zukal hrál naposledy za Vlašim, Tomáš Lauko v pražské Dukle. Navíc tu máme jednoho hráče z Indie. Jmenuje se Abnet Bharti. Dostali jsme určité informace. Sám jsem zvědavý, jak bude vypadat a jaké má dispozice,“ pokračoval Drsek.

Pak je tu ještě jeden velký návrat. Po dlouhém zranění se na trávníku objevil Dominik Breda, který kuriózně zaskočil i samotného Pavla Drska. „Dominik nabral opravdu hodně svalové hmoty. Na hřišti ho pamatuji v přáteláku proti Hradci, byl skoro průhledný. Teď jsem ho skoro nepoznal, když přišel do kabiny, tak jsem se mu šel představit. Vypadá jako Rambo. Dominik by nám mohl pomoct na kraji hřiště, kde jsme měli na jaře problémy,“ zasmál se.

Pokud se Hasil s Lehoczkim nevrátí, musí Varnsdorf řešit odchod dvou hráčů základní sestavy. „Co se týče Karla Hasila, byli bychom rádi, kdyby se vrátil. Jarní část odehrál ve velmi dobré formě. Lehi hrál halfbeka, byl poctivý do defenzivy. Má velké přednosti a předpoklady je plnit. Záleží na něm, jestli to prokopne, nebo ne,“ zdůraznil varnsdorfský trenér.

Severočeský tým, který už je přes deset let stabilním účastníkem druhé nejvyšší soutěže, se na jaře hodně trápil v koncovce. „Nás trápila hlavně předfinální fáze, prostě ta poslední nahrávka. Tady jsme se snažili posílit, uvidíme, co nám kluci předvedou. Musím ocenit kvality Pavla Rudnytskyyho, který dokázal podržet míč, přesně odcentrovat. Není to jen kapitán, je opravdu důležitou součástí mužstva,“ pochválil Drsek nejzkušenějšího hráče varnsdorfského výběru.

Hřiště ve Varnsdorfu je po rekonstrukci, proto musel tým z Kotliny zamířit na hřiště do Horního Podluží. „Hřiště je zavřené, budeme využívat hřiště v Horním a Dolním Podluží. Jsme za to rádi,“ podotkl Drsek, který se v závěru stručně vyjádřil k formátu druholigové soutěže: „Je dobře, že tam bude zase šestnáct týmů. My chceme hrát co nejvíce zápasů.“

Přípravné zápasy FK Varnsdorf:



FK Varnsdorf – FK Teplice (hřiště Modrá – 30. června, 11.00)



FK Varnsdorf – FK Přepeře (hřiště Chrastava – 7. července, 17.30)



FK Varnsdorf – FK Dukla Praha (hřiště Modrá – 10. července, 11.00)



FK Varnsdorf – FK Mladá Boleslav (14. července)



FK Varnsdorf – FC Slovan Liberec (17. července)



Zápasy FK Varnsdorf v rámci podzimní části FNL:



1. kolo: Jihlava – Varnsdorf



2. kolo: Varnsdorf – Žižkov



3. kolo: Varnsdorf – Sparta Praha B



4. kolo: Příbram – Varnsdorf



5. kolo: Varnsdorf – Vyškov



6. kolo: Brno - Varnsdorf



7. kolo: Varnsdorf – Vlašim



8. kolo: Ústí n. L. - Varnsdorf



9. kolo: Varnsdorf – Třinec



10. kolo: Chrudim – Varnsdorf



11. kolo: Varnsdorf – Dukla Praha



12. kolo: Líšeň – Varnsdorf



13. kolo: Varnsdorf – Opava



14. kolo: Táborsko – Varnsdorf



15. kolo: Varnsdorf - Prostějov