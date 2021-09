„Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas. Vstoupili jsme do něj skvěle. Byly tam šance, dvakrát jsme udeřili, celý tým makal. V poločase jsme zaslouženě vedli. Do druhé půle jsme vstoupili opatrně. Vlašim zvyšovala tlak a snížila. Výhru jsme nepustili, navíc přišla v závěru třetí branka. Ukázali jsme, že makáme všichni za jednoho,“ řekl spokojený brankář Varnsdorfu Adam Richter.

Varnsdorfská pojistka přišla v nastaveném čase. Vlašim otevřela obranu. To potrestal Rudnytskyy, který našel Schöna, který uzavřel na 3:1.

Severočeši byli v první půli lepším celkem, svůj výkon okořenili dvěma góly. Po čtvrt hodině hry přišla krásná domácí akce. Tu rozjel aktivní Dordič, Schön poslal míč zpět na vápno. Tam čekal Lauko, který se nemýlil. V 31. minutě bylo v Kotlině ještě veseleji. Bylo to další varnsdorfská bleskovka, kterou zakončil Patrik Schön.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.