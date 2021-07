Teplice odehrály druhý přípravný zápas, pro Varnsdorf to byl úvodní utkání v rámci letní přípravy na druhou nejvyšší soutěž.

„Teplice jsou samozřejmě po individuální stránce na mnohem vyšší úrovni. Dali jsme prostor všem hráčům, aby se ukázali. Někteří to uchopili lépe, někteří hůře. Nasazení tam bylo, ale jakmile některým hráčům došla šťáva, byl ten rozdíl markantní,“ hodnotil utkání Pavel Drsek, kouč FK Varnsdorf.

„Dobrý výkon. Padalo hodně gólů, mohlo jich být i víc. Jen mě mrzí inkasovaná branka na závěr. Je to takové sbírání sebejistoty, když dáme tolik branek. Škoda, že si i další sebevědomí nevedli. V této fázi se mi líbil i pohyb hráčů," hodnotil trenér Teplic Radim Kučera.

V první třetině utkání měl nejprve velkou šanci Mazuch, který hlavou po standardce zamířil mimo. Jakub Mareš vzápětí vstřelil gól, jenže pro ofsajd neplatil. Skóre tak otevřel až Lukáš Mareček, jenž poslal míč z dálky krásně k tyči. Další branky přibývaly až ve druhé třetině, nejprve si na Patrika Schicka zahrál Denis Laňka a téměř z poloviny hřiště krásně překonal brankáře Varnsdorfu. Brzy po něm se po skoro totožných centrech ze strany prosadili Mareš a Ledecký.

Zdroj: Youtube

V 60. minutě se na straně Teplic protočila téměř celá sestava a ani ta nová nezahálela. V 57. minutě poslal tečovanou střelu do branky z dálky Jukl. Prosadil se také stoper Karel Hasil, který v 93. minutě uklidil odražený míč do sítě. Konečný výsledek pak upravil ještě v závěru Alois Hyčka utajenou střelou přes obránce a také Varnsdorf snížením na 7:1. Za Varnsdorf snížil Bulejko.

„Bavili jsme se Radimem Kučerou, jestli by se mohlo hrát 3x40 minut. Majitel Varnsdorfu, pan Gabriel, to tak chtěl, jelikož chtěl vidět všechny hráče delší dobu na hřišti. Co se týče kluků, kteří jsou tady na zkoušku, tak si ve čtvrtek sedneme a uvidíme, jak dál,“ prozradil Drsek, kterému na hřišti chyběl nejzkušenější fotbalista a kapitán Pavlo Rudnytskyy. „Rudňa má lehčí zranění, trénuje individuálně. Potřebujeme, aby byl zdravý na mistrovské zápasy a měl dobře natrénováno. Pokud bude mít drobné zranění, tak to nechceme přepálit.“

Zdroj: Youtube

„Chceme zvyšovat tempo, zvedat dávky. Hráči jsou v největší zátěží, proto jejich vytížení rozdělujeme. Kluci zápas i v únavě zvládli s chutí. Zkusili jsme různá rozestavení. Proti Bohemce o víkendu také nebudeme hrát standardní minutáž," okomentoval Kučera zvláštní rozvržení středečního utkání.

Tepličtí ukončili testování Vokáče z Karlových Varů, další hráči zatím na Stínadlech pokračují. Radim Kučera potvrdil, že „skláři" budou mít zájem o forvarda Ledeckého. „Ukazuje, že by mohl být určitě posilou. Snad vedení jeho příchod dotáhne do zdárného konce. Myslím, že to je dobrý útočník, který nám může pomoct. Proti Varnsdorfu jsem zkoušel, jak by mohl spolupracovat s Marešem."

FK Teplice - FK Varnsdorf 7:1 (1:0; 4:0; 2:1)

Branky: 18. Mareček, 46. Laňka, 52. Mareš, 54. Ledecký, 67. Jukl, 93. Hasil, 112. Hyčka - Bulejko.

FK Teplice, Základní sestava: Grigar (40. Čtvrtečka) - Laňka, Mazuch, Chlumecký, Horák - Švanda, Mareček, Trubač, Kronus (40. Štursa) - Mareš, Ledecký.

Od 60. minuty: Čtvrtečka (80. Němeček) - Vondrášek, Knapík, Hasil, Droehnle - Jukl - Kodad, Moulis, Štursa, Hyčka - Vachoušek (90. Hural).

FK Varnsdorf, základní sestava: A. Richter - Bharti, Kouřil, Heppner, Kubr, Lauko, Kočka, Ondráček, Kubista, Šimon, Schön.

Střídali: Vaňák, Bulejko, M. Richter, Pajkrt, Bláha, Šmalcl, Velich, Zbrožek, Zukal, Stružinský, Kocourek.

Autor čerpal z článku na fkteplice.cz.