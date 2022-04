Výhru Líšni vystřelil její kanonýr Jaroslav Málek ze standardní situace v 78. minutě, jenž se prosadil poprvé od 2. dubna, kdy se trefil proti Dukle Praha. „Jsme rádi, že se nám podařilo vyhrát. Na klucích bylo vidět velké odhodlání,“ vyzdvihl trenér Líšně Milan Valachovič.

Začátek utkání přitom patřil nabuzeným domácím. „Prvních patnáct minut nebylo ideálních. Soupeř si vytvořil tři šance, pak už jsme se do nich dostávali i my,“ shrnul Valachovič I jeho svěřenci se ale dlouho potýkali s nepřesnou koncovkou. Nejblíž gólu se ocitli, když Marek Matocha napálil tyč, načež Martin Zikl zblízka přestřelil bránu.

Líšeň v duelu ve Šluknovském výběžku spasil až Málek, který se vrátil do sestavy po zápasové pauze vynucené karetním trestem. V 78. minutě se prosadil střelou z dobrých pětatřiceti metrů, která se k překvapení některých domácích zatočila až do brány. Líšeň následně nepovolila Varnsdorfu srovnat a připsala si důležité tři body. Její brankář Vlastimil Veselý udržel první nulu od 9. dubna. „I když jsme dlouho nevyhráli, nevěšeli jsme hlavu a nic si z toho nedělali. Věděli jsme, že se hodně měnila sestava kvůli absencím. Viděl jsem tam od našich hráčů velkou snahu s tím něco udělat a to se povedlo,“ poznamenal Valachovič.

Domácí fotbalisté byli hodně zklamaní, zápas jim prostě nevyšel. „Zápas se mi nehodnotí dobře. Vstup do utkání se nám povedl a během prvních dvaceti minut jsme mohli dat tři góly. Bohužel jsme šance neproměnili a Líšeň nás tlačila díky standardním situacím, které jsme přežili. Druhý poločas jsme se nemohli dostat do hry a díky mé zbytečné a špatné rozehrávce jsme nabídli hostům standardní situaci, kterou Líšeň využila. Měli jsme šanci se přiblížit čelu tabulky a nevyužili jí," smutně říkal Ondřej Bláha, domácí kapitán.

Varnsdorfský barážový sen se pomalu rozplývá. „Mrzí mě to, protože si myslím, že letos máme tým na to, abychom se o to prali. Bohužel už to je velká teorie," dodal Bláha.

Další zápas čeká na Varnsdorf v sobotu, kdy hraje od 17 hodin další těžký duel v Opavě.

Varnsdorf - Líšeň 0:1 (0:0)

Branka: 78. Málek. Rozhodčí: Křepský – Antoníček, Dohnálek. ŽK: Matocha. Diváci: 395.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, M. Kubista (30. Kouřil), Zbrožek, Heppner – Bláha (C), Kocourek – Radosta (60. Schön), Ondráček (60. Žák), Dordić – Velich.