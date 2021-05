Fotbalisté Varnsdorfu doma remizovali s Hradcem Králové 1:1 a poslední tři zápasy tak neprohráli. Hosté, kteří si už zajistili postup do nejvyšší soutěže, naopak neprodloužili svou sérii výher, když zvítězil v posledních deseti zápasech.

Fotbalisté Varnsdorfu doma remizovali s Hradcem Králové 1:1. | Foto: Tomáš Secký

Svěřenci Pavla Drska stále čekají na první jarní vítězství na domácím trávníku. O výsledku rozhodl první poločas. Domácí šli v 31. minutě do vedení. Ondřej Kocourek si převzal míč na středu hřiště a rychlou přihrávkou do ulice vybídl nabíhajícího Patrika Schöna, jenž vyhrál sprinterský duel s Čechem, obešel Vízka a vsítil míč do odkryté branky.