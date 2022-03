„První poločas Zhytomyr dominoval, na těžkém hřišti se nebáli hrát kombinační a technický fotbal. My jsme se nemohli dostat do tempa a najít rytmus. Druhý poločas jsme se zlepšili, dostávali jsme se více do kombinace a hodně nám pomohlo, že hned po ztrátě míče na útočné polovině jsme byli schopni ho získat okamžitě zpět a tím se dostávat do dalších šancí. Na vyplnění reprezentační pauzy to bylo určitě kvalitní utkání,“ liboval si právě Lukáš Hušek, který se vyjádřil pro oficiální klubový web.

Varnsdorf: Richter A. – Richter M., Kouřil, Hušek. Bína – Žák, Kocourek – Radosta, Ondráček, Dordić – Velich. Na střídání: Hladík – Heppner, Lauko, Pajkr, Schön, Kubista.