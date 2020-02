„Prvních dvacet minut bylo podle našich představ. Dali jsme dvě branky, hráli rychle a v tempu,“ pochvaloval si vstup do zápasu varnsdorfský trenér David Oulehla.

Jenže ještě do poločasu Varnsdorf o svůj náskok přišel, liberecká rezerva během 14 minut vyrovnala. „Kluci povolili. Hráli jsem pomalu, na přílišné riziko. A soupeř nás dvakrát potrestal. Liberec hrál dobře, začal více běhat, tady se mi náš výkon nelíbil,“ kroutil Oulehla hlavou.

Po změně stran se ale během pěti minut trefili Micovčák s Ondráčkem a podtrhli tak výhru 4:2. „Sice jsme dali dvě branky a rozhodli, ale bylo to hodně kostrbaté. Nebylo to prostě ono. Po celý zápas se mi vůbec nelíbila hra defenzivní řady. Tohle by na druhou ligu rozhodně nestačilo,“ zlobil se Oulehla.

Ten v zápase postrádal Rudnytskyyho (teplota) a Lehoczkiho (lehce nakopnutý nárt). Naopak se na hřišti objevil exotický fotbalista původem z Mali. „Christopher Kalla je tady na zkoušku na doporučení pana Gabriela. Je to krajní záložník Působil v Luhačovicích, ve Francii a USA. Máme týden na to, abychom přivedli stopera. protože tam máme prostě díru. Odchodem Ngimbiho tam vidíme velkou slabinu. Obranná hra se mi teď vůbec nelíbila. Z pohledu spolupráce, zajišťování, komunikace. To je aktuálně záležitost, která nás trochu trápí. Tohle prostě musíme zlepšit,“ dodal Oulehla.

Ve středu 19. února hraje Varnsdorf doma od 11 hodin proti Slovanu Velvary.

FK Varnsdorf – Slovan Liberec B 4:2 (2:2)

Branky: 5. Richter, 13. Breda, 60. Micovčák, 65. Ondráček – 25. Šíma, 39. Králíček.

Varnsdorf, I. poločas: Vaňák – Barac, Houser, Heppner, Zezula – Bláha, Kocourek – Kalla, L. Novák, Breda – Richter.

II. poločas: Hladík – Minsung, Richter, Heppner, D. Novák – Bláha, Kubista – Ondráček, Šimon, Schön – Micovčák.