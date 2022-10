„Bylo to utkání v tempu, měli jsme štěstí, že tam Novotný nevyrovnal na 1:1. Dobrou práci tam odvedl Martin Kouřil. Hráli jsme dobře v obraně, Sparta kousala. Mohli jsme dát třetí gól a rozhodnout, ale nestalo se. Je to cenné vítězství nad kvalitním soupeřem,“ hodnotil utkání Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Varnsdorf předvedl parádní úvod. V šesté minutě pláchl z rychlého protiútoku Abdullahi Tanko a střelou podél Heči otevřel skóre utkání. Hosté poté zvýšili aktivitu, ve 20. minutě dostal přihrávku do ulice Novotný, jenže váhal se střelou tak dlouho, až mu do ní vložil nohu dvoumetrový Kouřil.Přes tisíc diváků se podruhé radovalo ve 27. minutě poté, co se Radosta zmocnil míče na středu hřiště, centrem do lajny našel nabíhajícího Richtera, který ihned po zpracování vybídl ke skórování Adama Ondráčka, který se nemýlil. Snížit mohla Sparta ve 35. minutě, jenže Novotný centr do malého vápna jen „líznul“ špunty.

Po změně stran to byl opět Varnsdorf, který mohl skórovat. Tanko se protáhl po lajně a zpětnou přihrávkou hledal Schöna, ten však v souboji s Hečou neuspěl. Na druhé straně se hosté snažili prosadit hlavičkou, ale také Vaňák si připsal důležitý zákrok. Do konce utkání už žádná branka nepadla.

„Bylo to utkání na slušné úrovni. Oba celky předvedly rychlý kombinační fotbal. Ráz zápasu bohužel udal obdržený gól z šesté minuty. Branka nás vyvedla z tempa a čekaly nás další nebezpečné útoky soupeře. Krátce na to vyústila jedna z nich dalším gólem. Po změně stran jsme to trochu změnili, měli šance, ale nedali,“ řekl Michal Horňák, kouč Sparty B.

FK Varnsdorf - Sparta Praha B 2:0 (2:0)

Branky: 6. Tanko, 27. Ondráček. R: Dorušák – Leška, Poživil. ŽK: 1:1, 1105 diváků.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Radosta – Bláha, Samko (73. Zbrožek) – Schön, Ondráček (80. Vachoušek), Kříž (63. Michal) – Tanko (80. Rudnytskyy).