Chyba při standardní situaci a nulová koncovka. Přesně tyhle faktory rozhodly o další porážce Varnsdorfu. Na jaře už to byla prohra číslo osm. „Je jasné, že tohle nás trochu srazilo. Když si vezmeme poslední sedm zápasů tak herně nevypadáme špatně. Ale nedokážeme to přetavit v bodový zisk. Třeba proti Brně přijdeme úplně zbytečně o remízu. Teď v Sokolově dostaneme gól po standardní situaci, kdy tam je úplně volní hráč. Šance jsme měli, nastřelili jsme i břevno. Sokolov už pak konec zápasu odehrál zkušeně. Nedaří se nám vůbec nic, jsme teď na hodně negativní vlně. Hráči dostali dva dny volno, potřebují se nadechnout a odpočinout. Teď máme Vítkovice, to prostě musíme zvládnout. Bohužel ale musíme čekat na zaváhání Sokolova, nic jiného nám nezbývá. Ale ve hře je ještě devět bodů,“ řekl varnsdorfský kouč David Oulehla.

Ten ještě přišel o obránce Lehoczkiho, který v nastaveném čase dostal červenou kartu.

Druhá liga přeci jen ubere ze svého šíleného tempa, Varnsdorf proti Vítkovicím hraje až v neděli 5. července. „Ta větší pauza se nám určitě hodí. Hráči si musí odpočinout hlavně v hlavě. Snaží, se pracují, ale přijde chybička, kterou soupeř nemilosrdně trestá. Tak prostě je,“ pokrčil rameny.

Na čem bude tým z Kotliny v trénincích pracovat? Je jasně, že důležité je pracovat s psychikou celé kabiny. „Víme, co nás trápí. Teď to bude o práci směrem do útoku. Na tréninku to vypadá dobře, je to v pořádku. Ale přijde zápas, stres, hráči to mají v hlavě a už je problém. Máme tady kluky, kteří odehráli patnáct zápasů ve druhé lize. Pak proti vám stojí soupeř, který má daleko zkušenější hráče, kteří jsou někde jinde. My musíme být v rozhodujících chvílích klidní. Je to tedy o útočné fázi a řešení situací na posledních metrech. Samozřejmě je potřeba řešit obrannou fázi. Pokud ztratíme míč, dělají nám problémy protiútoky soupeřů. Na to se musíme také zaměřit,“ má jasno.

Doma Vítkovice, venku Dukla Praha a pak nakonec doma Líšeň. To je druholigový program Varnsdorfu. Cíl je jasný, zvládnout oba zápasy doma a zkusit překvapit na Julisce. „Nevíme, jestli je výhoda, že teď máme poslední tým tabulky. Musíme vyhrát, to je jasné. Je potřeba to nějakým způsobem urvat a ukopat třeba na 1:0. Pak se ale musí čekat, co bude dál,“ dodal David Oulehla.

Baník Sokolov - FK Varnsdorf 1:0 (1:0)

Branka: 7. Hasil. R: Denev - Koval, Vitner. ŽK: Čihák, Skopec - Bláha, D. Novák. ČK: Lehoczki (Vdf).

Varnsdorf: Samoel – Rudnytskyy, Lehoczki, Kouřil, Daniel Novák - Ondráček (46. Šimon), Bláha (65. Zezula), Kubista, Kocourek – Micovčák, Breda (82. Schön).