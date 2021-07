Vysočina orámovala svými zásahy poločasovou přestávkou. Tři minuty před koncem první půle si navedl míč doprava Jakub Selnar a poslal jej přesně ke vzdálenější tyči. Deset minut po změně stran se opakoval stejný scénář, v téměř totožné situaci se ocitl Luis Arroyo a zvýšil. Až v poslední minutě Varnsdorf snížil po trefě Ondřeje Bláhy.

„Do zápasu vstoupila obě mužstva opatrně, nikdo nechtěl udělat chybu. Takto se to odvíjelo do konce poločasu. Bohužel jsme udělali na konci prvního poločasu několik chyb a soupeř nás z toho potrestal. Chybělo mi tam více odvahy a vůle chtít se prosadit. Do druhého poločasu jsme vstoupili slušně a mohli jsme dát gól, nestalo se tak a za chvilku jsme udělali opět hrubku a inkasovali podruhé. Poté jsme prostřídali a chtěli jsme s tím něco udělat, ale kontaktní gól přišel pozdě. Panuje velká nespokojenost nejenom s výsledkem. Musíme přidat i herně,“ zlobil se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Vysočina Jihlava – Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 42. Selnar, 55. Arroyo – 90. Bláha. Rozhodčí: Petřík – Černoevič, Vyhnanovský. Žluté karty: 59. Shudeiwa, 82. Kameník – 31. Zbrožek, 64. Pajkrt.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál, T. Vlček, Pojezný, T. Svoboda – Lacko (C) (46. Peřina), Shudeiwa (86. Tureček) – Arroyo (70. Křivánek), Zoubele, Selnar (78. Franěk) – Vedral (86. Araujo-Wilson).

FK Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Heppner (63. Penc), Zbrožek, M. Kubista (59. Ondráček) – Bláha, Žák – Rudnytskyy (C), Schön (59. Pajkrt), Kocourek (76. Lauko) – Velich (59. Šimon).