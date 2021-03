Fotbalisté Varnsdorfu vstup do jarní části druhé ligy nezvládli. Na domácím trávníku podlehli Prostějovu 2:4. Premiéra Pavla Drska na varnsdorfské lavičce se tak výsledkově nepovedla.

Fotbalisté Varnsdorfu doma podlehli Prostějovu 2:4. | Foto: Tomáš Secký

Domácí přitom dostal do vedení ve 24. minutě Ondráček. Varnsdorfu to paradoxně uškodilo. „Za stavu 1:0 jsme soupeře posadili na koně, jelikož jsme ho nechali hrát. Dostal se zpátky kombinační hrou. Něco jsme si v kabině řekli, jenže ve druhém poločase jsme dostali tři branky z brejkových situací, na které jsme se připravovali a měli jim zabránit. To byl hlavní důvod porážky. Bohužel jsme předvedli naivní chyby. Nebyli v tom jenom obránci,“ smutně pravil Pavel Drsek.