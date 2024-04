Tohle vítězství by mohlo být klíčové v boji o druholigovou záchranu. Varnsdorfští fotbalisté doma zaslouženě přejeli Prostějov 5:1 a na sestupové příčky mají aktuálně čtyřbodový náskok. Navíc jsou aktuálně druhým nejvíce ofenzivním celkem ve druhé lize.

Druhá liga: Varnsdorf - Prostějov 5:1 (1:0). | Foto: Tomáš Secký

„V kabině jsme se domluvili, že vítězství věnujeme Jiřímu Hulánovi, který leží v nemocnici. Přejeme mu, ať se co nejdříve uzdraví,“ řekl Petr Papoušek, asistent varnsdorfského kouče Miroslava Holeňáka.

Jiří Hulán, technický ředitel, prodělal už druhou mrtvici, aktuálně leží v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Varnsdorf zlomil utkání ve druhém poločase. Prostějov vyrovnal na 1:1. Jenže za sedm minut vrátil domácím vedením Kouřil. Když pak v 70. minutě zvýšil na 3:1 Juzvak, bylo hotovo.

„Ten gól soupeře nás nakopl, třetí gól to zlomil. My jsme měli sebevědomí a přidali jsme další branky. Je to samozřejmě hodně důležité vítězství,“ dodal Papoušek.

„Je to ostuda, jsem hrozně zklamaný. Byl to klíčový zápas a my ho hrubě nezvládli. Vyrovnání nás mělo nakopnout, stal se pravý opak. Přestali jsme hrát, jako by se hráči báli, že tady můžeme bojovat. Varnsdorf vyhráli zaslouženě,“ podotkl Radim Kučera, kouč Prostějova.

FK Varnsdorf - 1. SK Prostějov 5:1 (1:0)

Branky: 15. Stránský, 64. Kouřil, 70. Juzvak, 88. Hodek, 90+2. Gembický – 57. J. Matoušek II. R: Szikszay – Ratajová, Ježek. ŽK: 3:2, 485 diváků.

FK Varnsdorf: Vaňák – Juzvak, Kouřil, Penc (73. Podzimek), Zálešák – Samko, Kosař (73. Kubista) – Rudnytskyy (C) (61. Gembický), Polyák, Stránský – Vojta (66. Hodek).