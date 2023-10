Velmi smíšené pocity měl po zápase Miroslav Holeňák, trenér posledního Varnsdorfu, proti druholigovému lídrovi z Vyškova. Jeho tým vybojoval remízu 1:1 a měl k vítězství blíže, než papírový favorit.

Varnsdorf - Vyškov 1:1 (0:0). | Foto: Tomáš Secký

Bod je ale v situaci celku z Kotliny málo. Vítězství se nedočkal ani v jedenáctém zápase v sezoně.

Skóre utkání otevřel v 66. minutě střídající Samko, který dorazil za brankáře Stejskala střelu Firbachera. Jenže o šest minut později přišel pro domácí smolný okamžik, jelikož si stoper Kouřil nešťastně srazil míč za bezmocného brankáře Vaňáka.

V závěru mohl strhnout výhru na stranu Varnsdorfu opět Samko, jeho střela ovšem těsně minula branku Vyškova.

„Z celkového pohledu je remíza spravedlivá a zasloužená. Na konci bylo sympatické, že oba týmy hrály na výhru. My jsme tam v závěru měli velkou šanci, velká škoda, že to nedopadlo. Bodu si vážíme, Vyškov je velice kvalitní tým. Ale v naší situaci jsme prostě chtěli vyhrát. Dostali jsme smolný gól na 1:1, takže jsem vlastně trochu zklamaný. Kluky ale musím pochválit, bojovali a viděl jsem u nich touhu, konečně to zlomit. Potřebujeme výhru jako sůl, už na ní čekáme strašně dlouho. Takže bod bereme, ale potřebovali jsme vyhrát,“ přiznal Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

Vyškovský trenér Jan Kameník měl ke spokojenosti hodně daleko, své svěřence kritizoval.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře a vlastně jsme se do něj ani nedostali. Všechno nám trvalo moc dlouho, ve finální fázi jsme byli nepřesní. Chybělo mi u hráčů více emocí a vnitřní aktivity. Po těch zápasech s Brnem a Teplicemi jsme to prostě nezvládli podle našich představ. Soupeře jsme pouštěli do šancí, nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem domácích hráčů. Místo toho, abychom z brejku udeřili, tak jsme sami inkasovali. Na druhou stranu se kluci dokázali zvednout a vyrovnat. V závěru chtěly vyhrát obě strany. Opticky jsme sice drželi více míč, ale to je málo, na to se nehraje. Ke druhé brance jsme byli o něco dál. Bod s pokorou bereme,“ řekl Kameník.

V dresu Slavie zažil čtyři derby: Tresty jsou směšné, měly být daleko vyšší

Potlesk si vysloužil v 15. minutě domácí kapitán Pavlo Rudnytskyy, který zakopl míč při zranění jednoho z vyškovských fotbalistů. Přitom byl ve velmi dobré sitauci.

„Je to správná cesta. Chceme vyhrát, ale ne za každou cenu. V první moment jsem ani nevěděl, co se děje. Tak jsem říkal, co blbne, proč nehraje. Ale takto je to v pořádku, o poločase jsme ho pochválili," dodal Holeňák.

„Touto cestou bych chtěl domácímu kapitánovi poděkovat. Přál bych při fotbale si vidět více takových gest. Často totiž dostává fotbal facku, tohle je jedna z možností, jak mu vrátit správnou část. Varnsdorfu je potřeba poděkovat," pochválil celou situaci Jan Kameník.

FK Varnsdorf - MFK Vyškov 1:1 (0:0)

Branky: 66. Samko - 72. vlastní Kouřil. R: Kotala - Kříž, Bureš. ŽK: 2:3, 525 diváků.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ambler (82. Švanda), Kouřil, Kubista, Zálešák – Osaghae, Kříž (70. Omon) – Gembický (70. Michal), Kosař (60. Samko), Rudnytskyy (C) (60. Dufek) – Firbacher.