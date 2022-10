Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří byli aktivnější a hned po deseti minutách hry šli do vedení. Varnsdorf nevyužil čtyři rohové kopy po sobě a inkasoval z rychlého protiútoku. Suchan dokázal v pádu přihrát na osamoceného Tomáše Smejkala, který z blízkosti propálil Vaňáka.

Varnsdorf chtěl na nepříznivý vývoj ihned zareagovat. V 19. minutě si na polovině hřiště převzal míč Ondráček, rychle se s ním otočil a vyslal do úniku Schöna, kterého za cenu červené karty zastavil Petr Heppner. Tato situace ovlivnila následující vývoj zápasu. Varnsdorf převzal otěže hry a bylo otázkou času, kdy vsítí vyrovnávací branku. Ve 37. minutě rozehrál Vágner pouze na Ludvíčka, který posunul na Abdullahi Tanka, jenž si to namířil přímo na bránu a propálil vše, co mu stálo v cestě – 1:1. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Druhou půli začali lépe domácí a hned v 52. minutě se dočkali vedoucí branky. Aktivně hrající Ondráček rozehrál rohový kop na Richtera, jenž hlavičkou posunul Abdullahi Tanka, který kolenem otočil vývoj zápasu. O osm minut později mohli jít Severočeši do dvoubrankového vedení, Schön ale orazítkoval pouze tyč. Definitivní tečka za zápasem přišla v 77. minutě. Vlašim zahrála v pokutovém území rukou a sudí nařídila penaltu. K té se postavil Martin Kouřil a nekompromisní střelou k tyči pojistil vítězství Varnsdorfu.

Vlašim zůstává v tabulce poslední se šesti body, Varnsdorf poskočil na třetí místo s devatenácti body. V dalším kole míří do Drnovic, kde ho čeká Vyškov.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz