Tak tohle byla velká chyba. Fotbalisté Varnsdorfu vedli v 90. minutě nad Jihlavou 3:2 a byli blízko první výhře v sezoně. Jenže Kotlinu šokoval Ogiomade, který vyrovnal a rozesmutnil poslední tým druholigové tabulky.

Varnsdorf (žlutá) doma remizoval s Jihlavou 3:3. | Foto: Tomáš Secký

Výsledek 3:3 bolí o to víc, že Jihlava hrála od 82. minuty bez dvou vyloučených hráčů.

„Měli jsme v zápase hrozné výkyvy. Začali jsme velmi dobře a já jsem si říkal, že to je konečně ten zápas, kdy to zlomíme. Zaslouženě jsme šli do vedení. Jenže pak to Jihlava bleskově otočila, my jsme z toho vypadli a znejistěli. Nebylo to dobré,“ zhodnotil Miroslav Holeňák, hodně smutný trenér Varnsdorfu první poločas. Domácí dostal do vedení po pěti minutách Firbacher, jenže Jihlava dokázala skóre otočit dvěma góly během tří minut.

„Naplnilo se to, co jsem očekával. Byl to těžký a bojovný zápas. My jsme vůbec nezachytili začátek. Soupeř nás napadal, byl hodně nahoře a my jsme nevěděli, co s tím. Pro mě je zarážející, že to hráči neměli v hlavě nastavené tak, jak jsem myslel. Utkání jsme celkově nezvládli mentálně. Do poločasu jsme to ale dokázali otočit. Celkově jsme tady vytěžili z minima maximum,“ kroutil hlavou David Oulehla, trenér Jihlavy, který kdysi působil právě ve Varnsdorfu.

Domácí po změně stran přidali a během osmi minut strhli vedení na svou stranu. Výhra byla neskutečně blízko, místo toho přišla šestá remíza ve dvanáctém zápase.

„Ve druhém poločase musím hráče pochválit, jak ten zápas otočili. Soupeř navíc dohrával bez dvou vyloučených. Jenže ani tohle nejsme schopni uhrát. Hrozně se kvůli tomu zlobím. V závěru jsme Jihlavě neměli půjčit míč a neustupovat. Udělali jsme pravý opa. Klobouk dolů před Jihlavou, že dokázali v osmi lidech vyrovnat. To byla naše hrubá chyba. Jsme hrozně smutní. Ale můžeme si za to sami,“ dodal Holeňák.

Spokojený nebyl ale ani jeho jihlavský kolega. „Po změně stran jsme byli aktivnější, Fila tam měl stoprocentní šanci. Kdyby proměnil, věřím, že bychom vyhráli. Jenže pak se nechá Wilson hloupě vyloučit. V osmi jsme to měli složité, ale vytěžili jsme z minima maximum. Ale jsem naštvaný. Rozhodla naše nedisciplinovanost, tohle budu hráčům vytýkat,“ dodal.

Situace Varnsdorfu je po 12. kole stále kritická. Se šesti body je poslední, na předposlední Olomouc B ztrácí pět bodů.

FK Varnsdorf - Vysočina Jihlava 3:3 (1:2)

Branky: 5. Firbacher (pen.), 54. Osaghae, 62. Tonbul (vla.) – 15. Vedral, 18. T. Franěk, 90. Ogiomade. R: Krejsa – Ratajová, Cichra. ŽK: 4:4. ČK: Wilson, Tonbul (oba J), 475 diváků.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler, Kubista, Kosař, Zálešák – Osaghae (86. Michal), Kříž (46. Podzimek) – Rudnytskyy (C) (60. Omon), Samko, Gembický (46. Stránský) – Firbacher (60. Hodek).